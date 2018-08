Banche - S&P : febbre da fusioni "prematura" in Europa : Le operazioni di fusione e acquisizione, "sono tornate in agenda dopo anni di ibernazione", grazie anche alla ripresa dell'economia e alla pulizia dei bilanci da parte degli istituti , spiega S&P nel ...

S&P : 'per ora rating Banche italiane non a rischio - ma serve ripresa economia sostenibile' : Per ora i rating delle banche italiane non sono a rischio, anche se il settore ha bisogno di stabilità economica. E' quanto ha scritto l'agenzia S&P in una nota.