Bambino Gesù : Un ambulatorio dedicato a dermatite atopica e psoriasi : Visite ed educazione terapeutica per accompagnare il Bambino e la famiglia nel percorso della malattia cronica e per insegnare loro un’adeguata autogestione Roma – L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha attivato un nuovo ambulatorio dedicato a dermatite atopica e psoriasi nella sede di San Paolo Fuori le Mura. Si tratta di due malattie infiammatorie della pelle a evoluzione cronico-recidivante e non hanno una terapia eziologica che ...

Bimbo ingerisce pila a bottone - era finita a soli 3 millimetri dall’aorta : salvato dai medici dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù : Aveva ingerito una disk battery, una pila a bottone di uso comune nei videogiochi e in altri dispositivi, senza che i genitori se ne accorgessero. Per questo motivo il piccolo D., quasi 4 anni, ha cominciato manifestare forti dolori addominali che hanno costretto mamma e papà a portarlo al pronto soccorso. Invisibile all’esame ecografico e ad altri tipi di indagini, sbatte, effettuata a causa del persistere dei sintomi. E quella batteria, nel ...

Accordo Asl Roma 1 – Bambino Gesù : percorsi di cura integrati per i piccoli pazienti : percorsi di cura e assistenza sanitaria integrata per i bambini e gli adolescenti di Roma residenti nel territorio della ASL Roma 1. È il risultato di un Accordo siglato oggi tra la ASL Roma 1 e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. A sottoscrivere l’intesa il Direttore Generale della ASL Roma 1, Angelo Tanese, e il presidente dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Mariella Enoc, alla presenza del Direttore Regionale Salute e ...

La carta d’identità del ‘Bambino Gesù’ : Le vitamine dalla A alla Z : Roma – Nuovo numero di ‘A Scuola di Salute’ con le informazioni sui nutrienti indispensabili per l’organismo. L’importanza di un’alimentazione varia anche nello sport. Una carta d’identità delle vitamine. Cosa sono, a cosa servono e dove si trovano i nutrienti che alimentano il nostro organismo? Quali sono i rischi in caso di mancanza o eccesso? La mini-enciclopedia delle vitamine “dalla A alla…K” è stata messa a punto dagli esperti ...

Ospedale Bambino Gesù : Pazienti in mare aperto a bordo di Nave Italia : Roma – Tre nuove spedizioni sul brigantino a vela più grande del mondo: tra luglio e settembre salperanno i ragazzi di Oncoematologia, il gruppo dei “Siblings” e i “corsari” di Diabetologia Nuove avventure in mare aperto per i Pazienti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù a bordo di Nave Italia, il brigantino a vela che la Fondazione Tender to Nave Italia Onlus (creata dalla Marina Militare e dallo Yacht ...

Gran Gala De Charitè per l’Ospedale Bambino Gesù : A Roma l’evento benefico in favore del reparto oncologico dell’Ospedale pediatrico organizzato dall’associazione L’Alba del Terzo Millennio di Sara Iannone. L’Hotel St Regis Rome ha ospitata la serata ispirata alle donne che hanno segnato la politica e la cristianità. Lunedì 16 luglio 2018, nel meraviglioso salone Ritz dello storico Hotel St Regis in via Vittorio Emanuele Orlando a Roma, si è svolta la prestigiosa iniziativa benefica organizzata ...

Piglio Raccolta straordinaria del sangue per l'ospedale Bambino Gesù : ... creando nei giovani una coscienza trasfusionale per sopperire alla sempre maggiore richiesta di questa linfa vitale , conseguente al progresso della scienza medica e della tecnica che ha consentito ...

Roma - l'ospedale Bambino Gesù identifica 16 nuove malattie rare : Al Bambino Gesù di Roma, durante lo scorso anno, sono state identificate ben 16 nuove malattie rare che prima di allora non avevano avuto alcuna diagnosi. Grazie alla competenza dei laboratori di sviluppo è stato possibile fornire diagnosi esaustive nel 50% dei casi di malattie rare. Il Nosocomio Bambino Gesù guidato da Mariella Enoc anticipa i risultati del 2017 che verranno illustrati nel corso di questo pomeriggio insieme ai numeri del ...

Ospedale Bambino Gesù - 16 malattie rare identificate nel 2017 : La presa in carico di pazienti con casistiche sempre più complesse aumenta anche il rischio di infezioni ospedaliere, che, nel mondo, rappresentano la complicanza più frequente e grave dell'...