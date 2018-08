Bacio in diretta a Francesco Modugno di SkySport24 Video | donna interrompe il

SkySport 24 : Bacio in diretta all’inviato Modugno. «E’ stato un attimo di follia» – Video : SkySport 24 Incursione al bacio in diretta su SkySport 24. Ieri, durante un collegamento, l’inviato Francesco Modugno è stato improvvisamente raggiunto da una ragazza bionda che lo ha abbracciato e gli ha scoccato un bacio sulla guancia, per poi dileguarsi. “Ecco, abbiamo anche un’invasione di campo” ha commentato il giornalista, tra lo stupito e il sorpreso. Un post condiviso da Sara Benci (@lasara_23) in data: Ago 6, ...

Bacio in diretta all'inviato. Fuori programma a SkySport 24 (Video) : Di inviati presi di mira da tifosi o semplici passanti ne avevamo fatto incetta durante i campionati del mondo. Spesso si trattava di giornaliste, chiamate a fare i conti in diretta con supporter un po’ troppo vivaci, con tanto di video subito rimbalzati in rete.Stavolta però la vittima della disavventura, se così vogliamo definirla, è stata Francesco Modugno. L’inviato del Napoli stava raccontando da San Gallo la giornata degli azzurri ...

Mondiali Russia 2018 – Bacio e palpatina in diretta : Julieth Gonzalez Theran molestata da un tifoso [VIDEO] : Durante un servizio in diretta per i Mondiali di Russia 2018, la reporter Julieth Gonzalez Theran è stata molestata da un tifoso Episodio spiacevole capitato nel corso dei Mondiali di Russia 2018. La bellissima reporter colombiana Julieth Gonzalez Theran, è stata molestata da un tifoso in diretta tv. Impegnata in un servizio live su Giappone-Colombia, la giornalista è stata raggiunta da un tifoso che l’ha palpata e le ha dato un Bacio ...