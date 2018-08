blogo

: Ayda Field festeggia gli 8 anni di matrimonio con Robbie Williams - gossipblogit : Ayda Field festeggia gli 8 anni di matrimonio con Robbie Williams - carmenFashionCr : Robbie Williams, 8 anni fa sposava Ayda: il messaggio toccante di lei -

(Di martedì 7 agosto 2018) Se nel 2010 vi avessero detto che 8doposarebbe stato ancora un uomo sposato, per di più con la stessa donna, voi ci avreste creduto? Probabilmente no, eppure l'impossibile è diventato realtà.L'ex Take That ha sposato l'attrice televisiva statunitenseil 7 agosto 2010, 4dopo essersi fidanzati. Oggi, ottavoversario di nozze,ha voluto celebrare l'evento con un video Instagram, che vede i due abbracciati il giorno del, sulle note di Don't Stop Believin' dei Journey.prosegui la letturagli 8diconpubblicato su Gossipblog.it 07 agosto 2018 22:48.