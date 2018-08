Auto usate | il business cresce anche d’estate A luglio vendite a +8 | 6%

ilfattoquotidiano

Peugeot 508 1.6 e-HDi 115CV cambio robotizzato S&S Business - 10900 euro - UsatoAutoSystem

(Di martedì 7 agosto 2018) L’effervescenza del mercato dell’usato si confermain estate. In particolare, il mese scorso, i passaggi di proprietà disono aumentati dell’8,6% (al netto delle minivolture, ovvero i trasferimenti temporanei ai concessionari in attesa che vendano ai clienti), per un totale di 270.635.per quel che riguarda le due ruote l’andamento degli affari è positivo, con le immatricolazioni che aumentano dell’1% raggiungendo quota 61.524. In sostanza, guardando ai dati del Pubblico Registromobilistico evidenziato nell’ultimo bollettino mensile-Trend dell’ACI, ogni 100 vetture nuove ane sono state vendute 150. 144 se si prendono in considerazione i primi sette mesi dell’anno, in cui l’aumento di compradiè stato mediamente del 5,7% (i motocicli invece calano del 2,2%). Trend in aumento ...