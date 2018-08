Attenzione alle “Grattachecche” sulle spiagge | al ghiaccio usato | ma non solo

Allerta meteo Veneto : stato di Attenzione per temporali in montagna : Pur permanendo una situazione sostanzialmente anticiclonica, la presenza di aria molto calda e molto umida sul Veneto e un leggero raffreddamento in quota possono favorire qualche tratto di instabilità specie sulle zone montane e pedemontane tra il pomeriggio di oggi e la giornata di domani. Sulle zone montane saranno probabili rovesci e temporali sparsi, fenomeni più locali e con probabilità un po’ minore sulle zone pedemontane; non si ...

Allerta Meteo - è una Domenica di forte maltempo al Sud : violenti temporali pomeridiani - Attenzione in Sicilia : 1/8 ...

Allerta Meteo - weekend di forte maltempo al Centro/Sud : Attenzione ai temporali pomeridiani di Sabato e Domenica : 1/15 ...

Allergie in aumento : Attenzione a questi fattori di rischio : In aumento le reazioni allergiche e l’ambiente scientifico si concentra sugli effetti dei tatuaggi. Ecco i rischi corsi, dalle infezioni al tumore della pelle. Nuovi studi registrano il preoccupante aumentare delle tipologie di Allergie che, anno dopo anno, colpiscono sempre più persone. La lente d’ingrandimento dei ricercatori è stata però posta soprattutto sugli effetti dei tatuaggi, in considerazione di un aumento delle reazioni ...

Allerta Meteo - violenti temporali nel primo weekend di Agosto : FOCUS sui fenomeni estremi - Attenzione al Centro/Sud [MAPPE e DETTAGLI] : 1/15 ...

Incendi - Sardegna : allerta ‘arancione’ con Attenzione rinforzata : La Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna, ha diramato un nuovo Bollettino di previsione di pericolo Incendio per la giornata di domani, venerdì 3 agosto che interesserà le zone del Nord Sardegna Merghine e Planargia, estendendosi a sud fino all’Oristanese, il Campidano, il Sulcis e il Cagliaritano. Le alte temperature e il vento favoriscono lo svilupparsi degli Incendi. Il pericolo è alto ed è contraddistinto ...

Allerta Meteo Veneto : stato di Attenzione per rovesci e temporali oggi e domani : oggi e domani in Veneto sono possibili ancora rovesci e temporali locali, con eventuali fenomeni anche intensi nell’area dolomitica, specie nella giornata odierna. In considerazione delle previsioni Meteo elaborate da Arpav, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile ha dichiarato lo stato di attenzione idrogeologica per il bacino dell’Alto Piave, nel Bellunese, con attenzione rinforzata per la frana di Cancìa, a Borca di ...

Allerta Meteo - super caldo e violenti temporali : Agosto estremo - Attenzione al Centro/Sud : Allerta Meteo – Continua il super caldo sull’Italia, oggi le città più calde sono Roma e Firenze che hanno già raggiunto i +35°C mentre al Nord abbiamo un lieve calo delle temperature rispetto ai valori eccezionali di ieri quando in pianura Padana la colonnina di mercurio ha raggiunto addirittura i +39°C ma poi nella notte si sono ...

Allerta Meteo Veneto : stato di Attenzione per temporali “di forte intensità” fino a venerdì : Sul Veneto una leggera ondulazione ciclonica che interessa marginalmente la regione potrebbe determinare nelle prossime ore rovesci e temporali che, favoriti dalla presenza di aria molto calda e umida, potrebbero essere anche di forte intensità. Sulla base delle previsioni Meteo emesse poco fa da Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica, dichiarando lo ...

Attenzione alle docce - ecco quale malattia si rischia di contrarre : Anche i comuni prodotti che utilizziamo per la nostra igiene personale potrebbero essere nocivi per la nostra salute. Nel 2016, in America la Fda ha messo al bando l'utilizzo di una sostanza contenuta ...

Agenzia delle Entrate - Attenzione alle e-mail che promettono un rimborso : L’Agenzia delle Entrate fa sapere che le e-mail inviate dall’indirizzo assistenzaweb@AgenziaEntrate. it, sebbene sembrino in tutto e per tutto originali, sono in realta' un tentativo di phishing che nasconde una truffa. Il messaggio contiene il logo dell’Agenzia e invita a scaricare un allegato per ottenere un rimborso fiscale, ma in realta' si tratta di un virus. Rimborsi fiscali inesistenti L’Agenzia delle Entrate non ha inviato nessuna e-mail ...

Allerta Meteo : Attenzione ai temporali pomeridiani al Sud - eclissi a rischio per la nuvolosità in Puglia - Basilicata e Molise : 1/9 ...

Allerta Meteo - forti temporali pomeridiani : Attenzione lungo l’Appennino - bombe d’acqua dall’Emilia Romagna alla Calabria [MAPPE] : 1/5 ...

Tour de France 2018 - 18ma tappa Trie-sur-Baïse-Pau : tornano in scena i velocisti - ma Attenzione alle fughe : Nella giornata odierna si disputa la diciottesima tappa del Tour de France 2018. Trascorsa la doppia parentesi sui Pirenei, tornano in scena le ruote veloci sui 171km quasi completamente pianeggianti da Trie-sur-Baïse a Pau. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della diciottesima frazione della Grande Boucle. Percorso Come anticipato precedentemente, dal punto di vista altimetrico non si riscontrano particolari ...