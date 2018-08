Atletica | Europei 2018 | prima medaglia per l’Italia | Yema Crippa conquista il bronzo sui

Europei Atletica 2018 - Filippo Tortu vola in finale nei 100 metri. Crippa bronzo nei 10.000 : Filippo Tortu è in finale nei 100 metri agli Europei di atletica leggera in corso a Berlino . L'azzurro, primatista italiano sulla distanza, ha vinto la terza semifinale con il tempo di 10"12 davanti ...

Europei Atletica 2018 – Crippa show a Berlino : splendido bronzo per l’azzurro nei 10mila metri : Che spettacolo Yeman Crippa nei 10mila metri agli Europei d’Atletica di Berlino 2018 Iniziano con un’emozione fortissima, l’avventura degli azzurri agli Europei 2018 di Berlino. Yeman Crippa ha conquistato la prima medaglia italiana: uno splendido bronzo, per l’azzurro nei 10mila metri. L’atleta italiano, di origini etiopi, ossigenato alla vigilia della rassegna europea, proprio per rimanere impresso ad ...

Europei Atletica 2018 - Filippo Tortu vola in finale nei 100 metri. Alle 21.30 appuntamento con la storia : Filippo Tortu è in finale nei 100 metri agli Europei di atletica leggera in corso a Berlino. L'azzurro, primatista italiano sulla distanza, ha vinto la terza semifinale con il tempo di 10"12 davanti ...

Atletica - Europei 2018 : Filippo Tortu in finale nei 100 metri. Impressionano Vicaut e Hughes : Filippo Tortu è in finale nei 100 metri agli Europei di Atletica a Berlino (Germania). Nella terza delle tre semifinali il 20enne lombardo ha vinto con il crono di 10″12. Discreta partenza per l’azzurro, che poi si è disteso con facilità, dando la sensazione di non forzare più di tanto per conservare preziose energie in vista della finale. Il portacolori del Bel Paese ha preceduto per appena 2 centesimi il britannico Chijindu ...

