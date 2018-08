Atletica | Europei 2018 | oggi Filippo Tortu in gara Orari di semifinale e finale Come

Diretta/ Europei Atletica Berlino 2018 streaming video e tv : al via la marcia! (oggi 7 agosto) : Diretta Europei atletica Berlino 2018 streaming video e tv: seconda giornata di gare e prime finali oggi martedì 7 agosto, subito grande attesa per Tortu(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 08:46:00 GMT)

LIVE Atletica - Europei 2018 in DIRETTA : Pedroso e Folorunso all’attacco - Antonelli per la sorpresa nella 50 km di marcia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Atletica leggera (martedì 7 agosto). Si assegnano le prime medaglie a Berlino, nella mattinata spazio alle 50 km di marcia e proprio qui l’Italia proverà a sorprendere con Michele Antonelli che può ricoprire il ruolo di outsider nella gara dove Matej Toth partirà favorito al pari di Ines Henriques tra le donne. Spazio anche alle batterie dei 400 metri ostacoli con Yadis Pedroso ...

Atletica - Europei 2018 : tutti gli azzurri in gara martedì 7 agosto. Orari e programma delle gare : DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Foto: FIDAL/Colombo

Atletica - Europei 2018 : le finali di oggi (7 agosto). Battaglie sui 100m con Schippers e Hughes - Tortu ci prova. Fajdek e Storl per dominare - c’è la marcia : Ricca giornata agli Europei 2018 di Atletica leggera: oggi martedì 7 agosto si assegnano ben sette titoli. Si parte al mattino con le 50 km di marcia, poi in serata lo show dei 100 metri di entrambi i sessi affiancati da due concorsi di lanci e dalla gara più lunga in pista. Analizziamo nel dettaglio le finali previste oggi all’Olympia Stadium di Berlino. 50 KM DI marcia (MASCHILE) – Clicca qui per la presentazione dettagliata ...

Atletica - Europei 2018 : l’Italia vuole volare sulle stelle - Filippo Tortu mago dei sogni. 100 metri al cardiopalma per il mito : L’Italia si stringe attorno al suo paladino, una Nazione intera vuole correre con il suo velocista sognando di raggiungere l’iperuranio, un Paese si aggrappa alla nuova icona dell’Atletica leggera che ci ha risvegliati dal torpore e che ora vuole farci entrare in una nuova dimensione. Questo è il giorno di Filippo Tortu, questa può essere la notte che fa sobbalzare tutti gli appassionati di Atletica leggera: agli Europei tutti ...

Atletica - Europei 2018 : tutti gli azzurri in gara martedì 7 agosto. Orari e programma delle gare : Oggi martedì 7 agosto sarà una delle giornate più importanti per l’Italia agli Europei 2018 di Atletica leggera. Scende in pista infatti Filippo Tortu, una delle nostre carte più importanti per le medaglie: il velocista va a caccia del podio sui 100 metri, c’è grande attesa per il brianzolo che sfiderà Hughes e Vicaut ma attenzione anche all’altro azzurro Marcell Jacobs. Possiamo essere outsider nella 50 km di marcia con ...

Atletica - Europei 2018 : programma - orari e tv di martedì 7 agosto. Tutte le gare e il calendario : Oggi martedì 7 agosto si disputa la seconda giornata di gare agli Europei 2018 di Atletica leggera e finalmente si assegnano le prime medaglie: oggi verranno messi in palio ben sette titoli. Si parte in mattinata con le due 50 km di marcia, poi in serata ci si scatenerà con i 100 metri di entrambi i sessi, i 10000 maschili, il martello e il peso maschili. Spettacolo nella velocità pura con Hughes e Schippers favoriti ma l’Italia si affida ...

Atletica - Europei a Berlino : oggi la seconda giornata - scatta l'ora di Filippo Tortu : Per gli appassionati italiani della velocita' pura su pista è il momento più atteso. Stasera, quasi all'epilogo della seconda giornata dei Campionati Europei di Atletica in corso a Berlino, scatta l'ora di Filppo Tortu. Il giovane primatista italiano, primo azzurro a scendere sotto i 10 sui 100 metri, sara' impegnato nelle semifinali. L'ultimo atto è nelle sue corde, a spingerlo sulla pista dell'Olympiastadion ci sara' praticamente tutta ...

Atletica - Europei 2018 : le semifinali dei 100 metri. Filippo Tortu con Ujah - sfida Jacobs-Hughes - Vicaut con Ali : Definita la composizione delle semifinali dei 100 metri maschili agli Europei 2018 di Atletica leggera. Dopo le batterie disputate oggi pomeriggio (da cui erano esentati tutti i big in virtù del ranking stagionale), si è delineato il quadro delle tre semifinali in programma dalle ore 19.30 di martedì 7 agosto. I primi due classificati di ogni serie e i due migliori tempi di ripescaggio accedono alla finale che si disputerà alle ore ...

Atletica - Europei 2018 – Filippo Tortu : “Hughes più forte - ma penso solo a me stesso. Credo nella staffetta” : Filippo Tortu sta vivendo le ore di vigilia che precedono la grande giornata degli Europei 2018 di Atletica leggera. A Berlino il nostro velocista andrà a caccia delle medaglie, impegnato sui 100 metri che ha corso in 9.99 poco più di un mese fa. L’impresa di Madrid ha segnato la storia del nostro movimento, ma il primo italiano capace di abbattere la barriera dei 10 secondi non si accontenta e vuole sbancare all’Olympia Stadium ...

Atletica – Campionati Europei di Berlino - Kevin Ojiaku centra la finale nel salto in lungo : Ottima prestazione nel lungo di Kevin Ojuaku, primo azzurro a conquistare una finale ai Campionati Europei di Berlino Cinque azzurri su otto promossi nella giornata inaugurale ai Campionati Europei di Berlino, con Kevin Ojiaku che è il primo atleta italiano a conquistare la finale in questa edizione. Sulla pedana del lungo il 29enne piemontese si migliora in ogni salto e chiude a 7,90 (+0.3) per il quarto posto nella qualificazione. ...

Atletica - Europei 2018 : buon avvio dell’Italia. Kevin Ojiaku in finale nel lungo - ok Bongiorni e Siragusa - out i martellisti : A Berlino sono iniziati gli Europei 2018 di Atletica leggera. Prima giornata che non prevedeva l’assegnazione di medaglie, in programma soltanto batterie e turni di qualificazioni. L’Italia si è distinta, gli azzurri in gara sono riusciti a farsi strada nella rassegna continentale. SALTO IN lungo, QUALIFICAZIONI (MASCHILE) – Kevin Ojiaku ottiene una bellissima qualificazione alla finale. La misura non è eccezionale (7.90, vanta ...