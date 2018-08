Atletica | Europei 2018 | Ines Henriques domina la 50 km di marcia | che bis per la

Europei di Atletica : ancora minacce di morte a Daisy Osakue : La discobola è stata ancora una volta destinataria di insulti e minacce a sfondo razzista.Continua a leggere

Atletica - Europei 2018 : Chiappinelli show in batteria! Mayer eliminato nel decathlon - out discoboli e Santiusti-Bellò : Oltre alle 50 km di marcia, la mattinata degli Europei 2018 ha regalato anche diverse batterie e turni di qualificazioni. Italia protagonista tra ottime sorprese e qualche prestazione deludente. 3000 METRI SIEPI (BATTERIE, MASCHILE) – Yohanes Chiappinelli ha letteralmente emozionato, è andato in fuga fin dall’inizio e si è imposto con 8:28.41, migliore tempo di qualificazione alla finale. L’azzurro ha fatto qualcosa di ...

DIRETTA/ Europei Atletica Berlino 2018 streaming video e tv : oro a Zakalnytskyy nella marcia (7 agosto) : DIRETTA Europei atletica Berlino 2018 streaming video e tv: seconda giornata di gare e prime finali oggi martedì 7 agosto, subito grande attesa per Tortu(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 12:39:00 GMT)

Atletica - Europei 2018 : Maryan Zakalnytskyy vince la 50 km di marcia - Toth sconfitto! De Luca coraggioso - poi mancano le forze : Nella rovente mattinata di Berlino sono stati assegnati i titoli nelle 50 km di marcia agli Europei 2018 di Atletica leggera. Temperature elevatissime nella capitale tedesca (nel finale si parlava addirittura di 37 °C) che hanno sicuramente condizionato le prove ma lo spettacolo non è mai mancato, soprattutto al maschile dove abbiamo assistito a una gara molto accesa e avvincente con diversi colpi di scena. L’ucraino Maryan Zakalnytskyy ha ...

Medagliere Europei Atletica 2018 : la classifica aggiornata in tempo reale : Gli Europei 2018 di atletica leggera si disputano a Berlino (Germania) dal 6 al 12 agosto. La rassegna continentale, quest’anno inserita all’interno della cornice degli European Championships, prevede l’assegnazione di 48 titoli equamente distribuiti tra uomini e donne. Di seguito il Medagliere dettagliato degli Europei 2018 di atletica leggera. Medagliere Europei atletica 2018: Foto: CP DC Press / ...

Europei di Atletica - minacce di morte all'azzurra Daisy Osakune : La vigilia del suo primo Europeo è tutt'altro che tranquilla. Dopo l'aggressione di dieci giorni fa e qualche giorno col fiato sospeso per il rischio di non poter indossare la maglia azzurra ai ...

Europei di Atletica - minacce di morte all'azzurra Daisy Osakune? : La vigilia del suo primo Europeo è tutt'altro che tranquilla. Dopo l'aggressione di dieci giorni fa e qualche giorno col fiato sospeso per il rischio di non poter indossare la maglia azzurra ai Campionati continentali di Berlino, adesso sono arrivate anche le minacce di morte. Per Daisy Osakue non c'è pace e anche dalla capitale tedesca è costretta a difendersi, a dare spiegazioni, a ...

Diretta/ Europei Atletica Berlino 2018 streaming video e tv : al via le batterie dei 800 m donne (7 agosto) : Diretta Europei atletica Berlino 2018 streaming video e tv: seconda giornata di gare e prime finali oggi martedì 7 agosto, subito grande attesa per Tortu(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 11:11:00 GMT)

DIRETTA/ Europei Atletica Berlino 2018 streaming video e tv : De Luca al comando della marcia (oggi 7 agosto) : DIRETTA Europei atletica Berlino 2018 streaming video e tv: seconda giornata di gare e prime finali oggi martedì 7 agosto, subito grande attesa per Tortu(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 10:02:00 GMT)

Atletica - Europei 2018 : oggi Filippo Tortu in gara. Orari di semifinale e finale. Come vederlo in tv : oggi è il giorno del giudizio. L’Italia delle scarpette chiodate si stringe attorno al suo velocista per realizzare. Sarà un po’ esagerato definirlo il “Tortu day“, ma per gli appassionati di Atletica leggera, desiderosi di assistere ai 100 metri del primatista italiano della distanza agli Europei 2018 non è certo così. I riflettori saranno tutti su di lui. Dopo quel 9.99 a Madrid, il suo nome ha fatto il giro del mondo ...

Diretta/ Europei Atletica Berlino 2018 streaming video e tv : al via la marcia! (oggi 7 agosto) : Diretta Europei atletica Berlino 2018 streaming video e tv: seconda giornata di gare e prime finali oggi martedì 7 agosto, subito grande attesa per Tortu(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 08:46:00 GMT)

LIVE Atletica - Europei 2018 in DIRETTA : Pedroso e Folorunso all’attacco - Antonelli per la sorpresa nella 50 km di marcia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Atletica leggera (martedì 7 agosto). Si assegnano le prime medaglie a Berlino, nella mattinata spazio alle 50 km di marcia e proprio qui l’Italia proverà a sorprendere con Michele Antonelli che può ricoprire il ruolo di outsider nella gara dove Matej Toth partirà favorito al pari di Ines Henriques tra le donne. Spazio anche alle batterie dei 400 metri ostacoli con Yadis Pedroso ...

Atletica - Europei 2018 : tutti gli azzurri in gara martedì 7 agosto. Orari e programma delle gare : DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Foto: FIDAL/Colombo

Atletica - Europei 2018 : le finali di oggi (7 agosto). Battaglie sui 100m con Schippers e Hughes - Tortu ci prova. Fajdek e Storl per dominare - c’è la marcia : Ricca giornata agli Europei 2018 di Atletica leggera: oggi martedì 7 agosto si assegnano ben sette titoli. Si parte al mattino con le 50 km di marcia, poi in serata lo show dei 100 metri di entrambi i sessi affiancati da due concorsi di lanci e dalla gara più lunga in pista. Analizziamo nel dettaglio le finali previste oggi all’Olympia Stadium di Berlino. 50 KM DI marcia (MASCHILE) – Clicca qui per la presentazione dettagliata ...