Atletica | Crippa bronzo sui 10 000 L' Italia festeggia il primo podio

Atletica - Europei 2018 : prima medaglia per l’Italia - Yema Crippa conquista il bronzo sui 10000! Che colpo del “Braccio di Dio” : Arriva la prima medaglia per l’Italia agli Europei 2018 di Atletica leggera e porta la firma di Yeman Crippa, spettacolare bronzo sui 10000 metri in una gara dove si è distinto grazie a un’interpretazione tattica da vero maestro e per un finale da fuoriclasse che gli ha così permesso di conquistare il terzo gradino del podio. Alla vigilia il 21enne era accreditato per mettersi in luce a Berlino stando ai tempi fatti registrare in ...

Europei Atletica 2018 - Filippo Tortu vola in finale nei 100 metri. Crippa bronzo nei 10.000 : Filippo Tortu è in finale nei 100 metri agli Europei di atletica leggera in corso a Berlino . L'azzurro, primatista italiano sulla distanza, ha vinto la terza semifinale con il tempo di 10"12 davanti ...

Europei Atletica 2018 – Crippa show a Berlino : splendido bronzo per l’azzurro nei 10mila metri : Che spettacolo Yeman Crippa nei 10mila metri agli Europei d’Atletica di Berlino 2018 Iniziano con un’emozione fortissima, l’avventura degli azzurri agli Europei 2018 di Berlino. Yeman Crippa ha conquistato la prima medaglia italiana: uno splendido bronzo, per l’azzurro nei 10mila metri. L’atleta italiano, di origini etiopi, ossigenato alla vigilia della rassegna europea, proprio per rimanere impresso ad ...

Europei Atletica - 10mila : Crippa bronzo : 21.07 Yema Crippa regala all'Italia la prima medaglia degli Europei di Berlino. Nella finale dei 10 mila l'azzurro, con una condotta di gara praticamente sempre perfetta e in controllo, chiude al terzo posto con il tempo di 28'12"15), alle spalle del francese Amdouni, oro con 28'11"22, e del belga Abdi, bronzo in 28'11"76. L'altro azzurro Lorenzo Dini è 14° con 28'45"04.

Atletica - Europei 2018 : i ranking maschili e le classifiche stagionali - gara per gara. Filippo Tortu terzo - staffette eccellenti - Crippa ben messo : Gli Europei 2018 di Atletica leggera si disputeranno a Berlino (Germania) dal 6 al 12 luglio. La rassegna continentale si svolgerà all’interno degli European Championships, una competizione multisportiva che prevede la presenza a Glasgow di altre discipline tra cui anche nuoto, ciclismo e ginnastica artistica. L’Italia proverà a essere protagonista e al maschile si affiderà soprattutto a Filippo Tortu capace di 9.99 sui 100 metri, ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo : Crippa-Chiappinelli di bronzo : Nella giornata inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, i due giovani mezzofondisti azzurri al terzo posto su 5000 metri e 3000 siepi. Quarto il pesista Bianchetti Due medaglie di bronzo per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona, in Spagna, nella sessione serale della prima giornata dell’Atletica. Entrambe arrivano da due giovani mezzofondisti azzurri, campioni europei under 23 in carica: Yeman Crippa è terzo con 13:56.53 nei 5000 ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 : bronzi di Crippa e Chiappinelli - Bianchetti sfiora il podio : L’Italia dell’Atletica leggera inizia con due medaglie ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. A conquistarle sono stati Yeman Crippa sui 5000 metri e Yohanes Chiappinelli sui 3000 metri siepi. Il ventenne senese sale sul terzo gradino del podio con 8:23.06: proprio lui ha cercato di forzare il ritmo in avvio, poi il favorito marocchino Soufiane El Bakkali ...

LIVE Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : BRONZO CHIAPPINELLI NELLE SIEPI E CRIPPA NEI 5000! Beffa Bianchetti : quarto all'... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle gare di Atletica leggera dei Giochi del Mediterraneo 2018: cronaca in tempo reale, minuti dopo minuti, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.

LIVE Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Italia all’attacco con Grenot - Crippa e altre stelle : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Prima giornata di gare per l’Atletica leggera a Tarragona (Spagna) e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: ci Giochiamo carte importanti come Libania Grenot, Maria Chigbolu e Davide Re sui 400m; Filippo Randazzo e Kevin Ojiaku nel salto in lungo; Yema Crippa sui 5000m. OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle gare di Atletica leggera dei Giochi del ...