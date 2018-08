Atalanta | avanti con l' allenamento Per Ilicic lavoro a parte

Sarajevo- Atalanta - Gasperini : 'Gara subito in discesa - vogliamo andare avanti. Barrow? Brucia le tappe' : "Sembra strano vincere 8-0 qua e fare 2-2 in casa - ha detto Gasperini a Sky Sport - la partita si è messa bene subito , siamo partiti forte e volevamo giocare su ritmi più alti rispetto all'andata. ...

Atalanta - passi avanti per Kranevitter : la situazione : Matias Kranevitter potrebbe essere il rinforzo per la mediana dell’Atalanta, il centrocampista dello Zenit San Pietroburgo è in trattativa per approdare a Bergamo Matias Kranevitter è finito da giorni nel mirino dell’Atalanta del presidente Percassi. Il calciatore, attualmente in forza allo Zenit San Pietroburgo, potrebbe lasciare la Russia per approdare a Bergamo durante l’estate. Secondo quanto rivelato da Skysport ...