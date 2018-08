laragnatelanews

: Aspettando la Serie A: guida al Napoli - - evyna : Aspettando la Serie A: guida al Napoli - - mertyferru : @SinfonyL @Faithyette Sinceramente sembrava abbastanza scontato che avrebbero dato molto più spazio ai personaggi n… - benjodgdr : brett io sto ancora aspettando il mio personaggio della serie tv ?? -

(Di martedì 7 agosto 2018) Dopo la Juventus, la seconda squadra che andremo ad analizzare nella “alle squadre” del prossimo campionato diA che inizierà tra 12 giorni è il nuovodi Carletto Ancelotti. L’ex tecnico di Milan, Real Madrid e Chelsea subentra a Maurizio Sarri sulla panchina partenopea: un allenatore della sua esperienza, vincitore di ben 20 trofei (di cui 3 Champions League: è insieme a Bob Paisley e Zinedine Zidane il tecnico ad averne vinte di più nella storia), è davvero un grande colpo per gli azzurri. L’obiettivo scudetto sarà difficile da raggiungere visto l’arrivo alla Juventus di Cristiano Ronaldo, che Ancelotti ha allenato al Real Madrid, ma di certo non impossibile con una leggenda vivente della panchina come “Carletto” alla. Iniziamo dal reparto portieri. Reparto che ha subito una vera e propria rivoluzione: via Reina (passato al Milan, dove si giocherà con ...