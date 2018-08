Ascolti tv lunedì 6 agosto 2018

Ascolti TV | Lunedì 30 luglio 2018. Temptation Island 22.4% - Tutto Può Succedere 13.9%. Parlo da Sola 7.5% : Micheal di Temptation Island Su Rai1 la fiction in prima visione Tutto Può Succedere ha conquistato 2.659.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Canale 5 la quarta puntata di Temptation Island 5 ha raccolto davanti al video 3.738.000 spettatori pari al 22.4% di share (presentazione di 5 minuti: 2.771.000 – 13.9%). Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 1.028.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 R.I.P.D. – ...

Ascolti TV | Lunedì 23 luglio 2018. Record per Temptation Island (22.5%). Tutto Può Succedere 13.9% : Ida e Riccardo Su Rai1 Tutto Può Succedere ha conquistato 2.735.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Canale 5 la terza puntata di Temptation Island 5 ha raccolto davanti al video 3.981.000 spettatori pari al 22.5% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 1.165.000 spettatori pari al 5.5% di share, nel primo episodio, 1.025.000 spettatori pari al 5.4%, nel secondo episodio, e 891.000 spettatori pari al 6.5%, nel terzo ...

Ascolti TV | Lunedì 16 luglio 2018. Temptation Island 21.5% - Tutto può Succedere 14.7% : Temptation Island - Riccardo Su Rai1 Tutto può Succedere ha conquistato 2.956.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale 5 Temptation Island ha raccolto davanti al video 3.885.000 spettatori pari al 21.5% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 The Fast and the Furious – Tokyo Drift ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%) e a seguire Tiki Taka Russia ...

Ascolti TV | Lunedì 9 luglio 2018. Partenza sprint di Temptation Island (21.2%) - Tutto Può Succedere 15.4% : Temptation Island Su Rai1 la fiction in prima visione Tutto Può Succedere 3 – in onda dalle 21.38 alle 23.29 – ha conquistato 3.132.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 – preceduta da una presentazione di 7 minuti (2.926.000 – 13.7%) – la prima puntata di Temptation Island 5 – in onda dalle 21.23 alle 0.31 – ha raccolto davanti al video 3.751.000 spettatori pari al 21.2% di share (qui gli ...

Ascolti TV | Lunedì 2 luglio 2018. In 8 mln per Belgio-Giappone (36.8%) - Tutto Può Succedere fermo al 13.8%. Balalaika 15.4% - Il Segreto 6.9% : Ilary Blasi e Nicola Savino I dati auditel di ieri, Lunedì 2 luglio 2018, sono stati diffusi in ritardo. Su Rai1 Tutto Può Succedere ha conquistato 2.780.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale 5 la partita degli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 Belgio-Giappone ha raccolto davanti al video 8.069.000 spettatori pari al 36.8% di share (il pre e il post partita hanno ottenuto in media 4.624.000 spettatori con il 23.6%). A ...

