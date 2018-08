Arrestata la madre del neonato trovato morto a Terni - : La donna è accusata di omicidio volontario. Il 2 agosto ha partorito da sola in casa il figlio e due ore dopo lo ha abbandonato ancora vivo in un sacchetto di plastica nei pressi del parcheggio di un ...

Neonato abbandonato davanti al supermercato - Arrestata la madre di 27 anni : «Non ero in grado di mantenerlo» : TERNI - Sono bastate meno di 24 ore alla polizia per identificare la presunta responsabile dell'abbandono del Neonato trovato morto, intorno alle 20 di ieri, nel parcheggio di un supermercato di...

Suora Arrestata per traffico di bimbi : bufera sugli orfanotrofi delle suore di Madre Teresa : Il caso in India dove secondo la polizia in una struttura gestita dalle suore sarebbero stati venduti bimbi appena nati da mamme single a famiglie che non potevano averne. In manette una Madre superiora e una sua collaboratrice. Le Missionarie della carità hanno fatto indagheranno sul fatto, ma la Conferenza episcopale dell'India tema che l'episodio sia gonfiato apposta per sminuire l'opera delle suore.Continua a leggere