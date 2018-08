: 'Armata spaziale',Pentagono frena Trump - TelevideoRai101 : 'Armata spaziale',Pentagono frena Trump -

Il presidente americanovuole una '' per il predominio degli Stati Uniti nello Spazio, ma incontra le resistenze delche presto darà i risultati di uno studio per la creazione dello US Space Command Per il segretario alla Difesa, Mattis, una forza militare ad hoc sarebbe eccessivamente costosa. 'Guerre stellari' non è solo finzione: la principale minaccia è abbattere i satelliti. Gli 007 Usa riferiscono: Russia e Cina starebbero già al lavoro per armi anti satellite "non distruttive e distruttive".(Di martedì 7 agosto 2018)