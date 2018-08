Argentina | Maradona | ' Mi dà fastidio non essere nella lista dei ct'

Maradona e Wanda Nara - tra i due una notte di fuoco : l'indiscrezione dell'attrice Argentina : LEGGI ANCHE Maradona ubriaco alla guida della sua auto, l'ultimo video fa il giro del mondo A quanto sembra, la bionda e l'ex calciatore avrebbero vissuto una notte di passione nella stanza vicina a ...

Wanda Nara e Diego Armando Maradona - l’attrice Argentina Mirtha Legrand : “Una sera ero nella stanza accanto alla loro. Si muovevano i mobili” : Wanda Nara e Diego Armando Maradona. I due nomi sono stati spesso associati in passato perché l’attuale moglie di Mauro Icardi avrebbe avuto un flirt proprio col Pibe de Oro, ormai diversi anni fa. Flirt che lei ha sempre negato. Ora però la celebre attrice argentina Mirtha Legrand ha riportato il pettegolezzo in auge: “Stavo pranzando a Mar del Plata, in Costa Galana, e dovevo dopo andare in trasmissione. Wanda mi avvicinò e mi ...

Wanda Nara-Maradona - shock dall’Argentina : “ecco cosa è successo nella suite” [VIDEO] : Sesso Wanda Nara-Maradona – La coppia Wanda Nara-Icardi continua ad essere al centro del gossip, nelle ultime ore rivelazioni clamorose direttamente dall’Argentina. Tra Wanda e Diego Armando Maradona secondo la stampa argentina, un tempo ci sarebbe stato del tenero. La presentatrice Mirtha Legrand, che tempo fa aveva raccontato l’episodio con protagonisti Maradona e la Nara, torna sull’argomento e svela: “stavo pranzando ...

Sesso tra Wanda Nara e Maradona? In Argentina sono sicuri : “una notte di passione nella suite presidenziale…” : Wanda Nara e Diego Armando Maradona hanno trascorso una notte di passione insieme? La notizia di gossip diffusa in Argentina dalla presentatrice Mirtha Legrand Diego Armando Maradona trova sempre l’occasione giusta per criticare Mauro Icardi. L’ex calciatore del Napoli non vede di buon occhio l’attaccante dell’Inter e non gliele manda certo a dire. Più volte l’argentino si è scontrato via social anche con ...

Argentina : Maradona si scaglia contro Javier Zanetti : La Federazione, uno dei suoi bersagli preferiti, ma anche Javier Zanetti: di rientro in Argentina dopo aver assistito dal vivo ai Mondiali in Russia, Diego Armando Maradona non le manda a dire, come al solito. “Bisogna ricominciare a costruire la casa dalle fondamenta. E oggi la casa madre del calcio, l’Afa, e’ un disastro – dice il Diez a ‘TyC Sports’ -. Parlo di dirigenti che sappiano cio’ che ...

Argentina - Maradona attacca Zanetti : 'Vuole fare tutto lui - non mi piace' : Fuori dal campo è stato uno dei co-protagonisti del disastroso Mondiale dell'Argentina, ma Diego Armando Maradona è tornato a parlare del fallimento in Russia, sparando sulla federazione e questa ...

Russia 2018 - Maradona : 'Mbappé è la rivelazione - l'Argentina non aveva nessuna speranza' : L'ex stella del calcio mondiale Diego Armando Maradona ha confessato che non aveva 'nessuna speranza' con l'Argentina prima della Coppa del Mondo in Russia per problemi interni ed ha elogiato l'...

Mondiali - Maradona : “allenerei l’Argentina gratis” : Diego Armando Maradona tornerebbe con piacere ad allenare la nazionale argentina senza chiedere nulla in cambio. “Tornerei in nazionale e lo farei gratis, non chiederei nulla in cambio”, ha detto l’ex Pibe de Oro citato dai media russi. “Durante il Mondiale in Russia – ha continuato – ho visto una nazionale brasiliana molto forte che è sulla buona strada per vincere il torneo. Mi piace il lavoro che ha ...

Mondiali 2018 Russia - Maradona difende Messi : 'Non è colpa sua. Argentina una squadretta' : ... "Non siamo andati al tribunale per celebrare un processo, ma al cinema a vedere un film di cui sapevamo già la fine: l'eliminazione dell'Argentina dal Mondiale è stata la cronaca di una morte ...

