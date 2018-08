Arabia Saudita ha espulso ambasciatore del Canada Sospesi voli per Toronto | clima di

Arabia Saudita - sospesi i voli per il Canada - : Ennesima ritorsione in seguito alle critiche ricevute dal governo di Ottawa per l'arresto di alcuni attivisti per i diritti umani

La compagnia aerea dell’Arabia Saudita ha sospeso tutti i suoi voli da e per Toronto : È l'ultimo sviluppo della crisi diplomatica tra famiglia reale Saudita e governo canadese, iniziata due giorni fa e non ancora risolta The post La compagnia aerea dell’Arabia Saudita ha sospeso tutti i suoi voli da e per Toronto appeared first on Il Post.

