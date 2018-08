Apple guida un' iniziativa per la creazione di nuove solar farm negli USA

Arrestato ex dipendente Apple / Rubati segreti su auto a guida autonoma : voleva rivendere i documenti ai cinesi : Arrestato ex dipendente Apple . Rubati segreti su auto a guida auto noma: voleva rivendere i documenti ai cinesi di XMotors con cui lo stesso avrebbe dovuto lavorare(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 19:34:00 GMT)

Guida autonoma - Ex dipendente Apple arrestato all'aeroporto : Le autorità statunitensi hanno accusato un ex dipendente della Apple di aver trafugato alcuni segreti industriali del programma di Guida autonoma nel quale era coinvolto. Xiaolang Zhang è stato arrestato dopo aver passato i controlli di sicurezza dell'aeroporto di San Jose mentre stava cercando di partire con un volo last-minute per la Cina.Documenti trafugati. Le indagini condotte dall'FBI hanno permesso di fermare Xialolang Zhang prima che ...

Apple e Volkswagen insieme per la guida autonoma : La realizzazione di un sistema di guida autonoma che consenta alle automobili di muoversi senza il controllo di un essere umano ha fatto enormi progressi negli ultimi anni, tanto da portare i primi mezzi dotati di questa tecnologia su strada per raccogliere dati preziosi in vista della futura commercializzazione di questi mezzi di trasporto del futuro. Tante le aziende coinvolte in questo settore, da Google con la divisione Waymo interamente ...