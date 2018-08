Antonio Cassano non ha rinunciato all’idea di tornare in campo

Voglia di serie A - la clamorosa proposta di Antonio Cassano : “disposto a giocare un anno gratis” : L’ex giocatore del Parma ha lanciato una clamorosa proposta alle squadre di serie A, rivelando di essere disposto a giocare un anno gratis Idee chiare e tanta Voglia di tornare, Antonio Cassano ha nostalgia della serie A e non lo nasconde nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport. LaPresse/Fabio Ferrari Zero infortuni e un peso mai avuto in carriera, le intenzione dell’ex Parma sono chiare, con buona ...

Francesco Totti e Antonio Cassano sul campo insieme per beneficienza : Come ogni anno, la nazionale cantanti è scesa in campo per partecipare alla partita del cuore. Tanti gli artisti che hanno deciso di vestire per novanta minuti i panni di calciatori. Cantanti che lasciano il microfono e il palco e mettono le scarpette da calcio per improvvisarsi calciatori. Perché lo fanno: per una causa giustissima, per beneficenza. Quest'anno la partita si è svolta allo stadio Ferraris di Genova. I fondi sono stati raccolti ...