Anticipazioni Una Vita | la Sierra in ospedale per colpa di Cayetana e l' ex governante

Anticipazioni Una Vita : Cayetana pugnala alle spalle Teresa : L’appassionante telenovela di origini spagnole “Una Vita” [VIDEO] sta registrando dati record anche in questi caldi giorni d'estate. Nei prossimi episodi italiani, probabilmente quelli che andranno in onda a settembre 2018, Cayetana uscira' di scena in un modo tragico. La dark lady, prima di scomparire, decidera' di mettere fine all’esistenza della vera Sotelo Ruz. In particolare la vedova De La Serna, su richiesta della sua ex istruttrice ...

Una Vita Anticipazioni martedì 7 agosto 2018 : Simon vuole ricattare Arturo : Dopo aver parlato con Remedios, l'ex maggiordomo crede di avere un asso nella manica per salvare Elvira. Intanto Cayetana organizza il funerale di Tirso.

UNA VITA - Anticipazioni puntata di martedì 7 agosto 2018 : anticipazioni puntata 515 di Una VITA di martedì 7 agosto 2018: Quando ormai siamo vicini al funerale di Tirso, Cayetana mette da parte i suoi rimorsi e decide di organizzare il funerale del bambino al posto di Teresa, distrutta dagli eventi. Mario Melero dice a Leonor che taglierà la lingua a Rosina se non otterrà lei o i soldi. Pablo intanto la ripudia e sua madre le toglie il saluto. Simon parla a suo fratello Leandro dell’incontro con ...

Una Vita Anticipazioni : MAURO e TERESA trovano URSULA ma… : Nelle prossime puntate di Una Vita, Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel) sequestrerà URSULA Dicenta (Montserrat Alcoverro) per spingerla a confessarle dove ha nascosto le prove in grado di incriminarla per la morte del piccolo Tirso; la storia, partendo proprio da questi presupposti, verrà scandita da numerosi colpi di scena sopratutto quando MAURO San Emeterio (Gonzalo Trujillo) e Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) faranno irruzione ...

Anticipazioni Una Vita : Arturo potrebbe aver ucciso Remedios - i dubbi di Simon : Torna l'appuntamento con Una Vita, la telenovela scritta da Aurora Guerra, che da tre anni appassiona i telespettatori di Canale 5. Le Anticipazioni di settembre, svelano che il colonnello Valverde si macchiera' di un nuovo crimine dopo aver rapito la figlia nel giorno del suo matrimonio con Simon. L'uomo, infatti, decidera' di sbarazzarsi di Remedios per cancellare ogni traccia del suo scomodo passato. Infine Simon e Victor troveranno il ...

Anticipazioni Una Vita - puntate spagnole : la tragica morte dell'ex colonnello Arturo : Nuovo appuntamento dedicato a 'Una Vita' [VIDEO], lo sceneggiato spagnolo che nelle ultime settimane sta appassionando molto i telespettatori italiani. Dalla Spagna giungono delle clamorose Anticipazioni che riguardano un personaggio maschile molto severo. Stiamo parlando di don Arturo Valverde che, nelle puntate andate recentemente in onda su La 1 di TVE, ha tragicamente perso la Vita. L'ex colonnello, infatti, morira' il giorno del suo ...

Anticipazioni Una Vita : Arturo viene ucciso prima di aver detto 'sì - lo voglio' a Silvia : Nuovo appuntamento con Una Vita, la soap opera di Aurora Guerra [VIDEO], in onda da lunedì al venerdì su Canale 5. Le trame degli episodi appena andati in onda in Spagna, svelano che una nuova tragedia sconvolgera' il piccolo quartiere di Acacias 38. Arturo Valverde, infatti, morira' in modo tragico durante la puntata 819 di Una Vita. 'Una Vita', Anticipazioni: Arturo Valverde recupera la vista Blanca continuera' a fare il doppio gioco con ...

Anticipazioni Una Vita : Cayetana scopre di non essere la responsabile del decesso di Tirso : La soap opera di origini iberiche “Una Vita” scritta dall’autrice Aurora Guerra non smette mai di appassionare il pubblico con i numerosi colpi di scena. Nelle puntate che molto probabilmente saranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset a settembre 2018, il personaggio femminile più cattivo dello sceneggiato, cioè Cayetana (interpretata da Sara Miguel) prima di uscire di scena in modo definitivo farà una scoperta scioccante. La vedova De La ...

Anticipazioni Una Vita : Ursula convince Cayetana ad uccidere Teresa : Il popolare sceneggiato di origini spagnole “Una Vita”, scritto da Aurora Guerra e trasmesso sugli schermi televisivi italiani dal lunedì al venerdì, continua ad appassionare il pubblico con intrighi, misteri, storie d’amore, e colpi di scena. Nelle puntate che dovrebbero andare in onda su Canale 5 il mese prossimo, la perfida Ursula Dicenta farà una crudele trappola alla sua ex padrona. In particolare l’ex istruttrice convincerà la folle ...

Anticipazioni Una Vita : Antonito Palacios fa sogni proibiti su Lolita : Nuovo appuntamento con Una Vita, la soap opera di Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le trame di settembre si soffermano su Antonito Palacios, interpretato dall'attore Alvaro Quintana. Il figlio di Ramon, infatti, farà dei sogni scandalosi dopo aver mangiato una torta afrodisiaca destinata a Ramon e Trini. Infine il ragazzo confesserà a Lolita di provare qualcosa per lei, se non venisse respinto. Una Vita Anticipazioni: Antonito ...

Una Vita Anticipazioni : ANTOÑITO fa “sogni particolari” su LOLITA : A partire dai prossimi giorni, i telespettatori di Una Vita faranno la conoscenza di ANTOÑITO Palacios (Alvaro Quintana), il figlio maggiore di Ramon (Juanma Navas). Il ragazzo, fin dalla prima apparizione, incrocerà la sua strada con quella della domestica LOLITA (Rebeca Alemany) e dunque è il momento di scoprire quali saranno i primissimi passaggi del loro rapporto. Le anticipazioni segnalano che LOLITA scambierà ANTOÑITO per un ladro e, pur ...

POLDARK/ Anticipazioni del 5 agosto 2018 : una tragedia in arrivo per Ross (finale di stagione) : POLDARK, Anticipazioni del 5 agosto 2018, in prima Tv su Canale 5. Le scelte di Demelza avranno un impatto sulla sua vita; Francis ed Elizabeth si ammalano. (Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 09:24:00 GMT)

Anticipazioni Una Vita : Cayetana rivela la sua vera identità agli abitanti di Acacias 38 : La bellissima serie televisiva di origini iberiche “Una Vita” [VIDEO] continua ad appassionare i telespettatori. Nelle puntate che il pubblico italiano avra' modo di vedere su Canale 5, probabilmente a settembre, la malvagia Cayetana apprendera' di essere in una brutta situazione e decidera' di uscire allo scoperto. In particolare la dark lady svelera' la sua vera identita' agli abitanti di Acacias 38. Una Vita: Ursula si allea con Mauro e ...

Una Vita : puntate 6-10 agosto e Anticipazioni spagnole : Una Vita, anticipazioni spagnole: Elvira perdona il padre? Presto potrebbe arrivare il lieto fine per due dei personaggi chiave di Una Vita. Le anticipazioni spagnole della soap svelano che Elvira potrebbe perdonare il padre per il dolore che le ha arrecato. Dopo averla rinchiusa in casa, Valverde riuscirà a impedire il matrimonio tra la figlia e Simon fingendo il suo rapimento e facendo credere al ragazzo che l’amata ha in realtà deciso ...