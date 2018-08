Anteprima slide presentazione Samsung Galaxy Note 9 il 7 agosto | foto S Pen | DeX e camera

optimaitalia

: Anteprima slide presentazione #SamsungGalaxyNote9 il 7 agosto: foto su S Pen, DeX e camera - OptiMagazine : Anteprima slide presentazione #SamsungGalaxyNote9 il 7 agosto: foto su S Pen, DeX e camera -

(Di martedì 7 agosto 2018) Rivoluzione S Pen su9 ma anche per lale novità non mancheranno: in questi minuti e a due giorni dal lancio del successore del8, è stato diffuso online del materiale di marketing e dunque promozionale del prossimo device che continua a fornirci conferme. In apertura articolo e nella galleria al termine dell'articolo, lein alta definizione destinate di certo alladel prossimo 9sono già in bella mostra.Meglio non chiamare solo "pennino" la nuova S Pen del9. L'accessorio sarà dotato di connettiva bluetooth e tra le altre cose pure già menzionate in una nostra analisi approfondita del phablet 2018, consentirà di fare unadirettamente con ladel device con una pressione del dito su un tasto e senza naturalmente toccare il telefono. Proprio laprincipale avrà doppio sensore ...