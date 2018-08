Annunciato Storm Boy | The Game | un titolo basato su un racconto per bambini scritto da

eurogamer

: RT @naturalborngame: Storm Boy: The Game: annunciato nuovo titolo per console e mobile - DingDongGame2 : RT @naturalborngame: Storm Boy: The Game: annunciato nuovo titolo per console e mobile - naturalborngame : Storm Boy: The Game: annunciato nuovo titolo per console e mobile - Glinformati : Storm Boy: The Game annunciato per PC e console - immagini e video - GLI INFORMATI - -

(Di martedì 7 agosto 2018) Blowfish Studios haBoy: The, un adattamento del libro perdel 1964 di Colin Thiele. Il gioco arriverà verso la fine del 2018 per PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC, Mac, iOS e Android.Ecco una panoramica del gioco, tramite Blowfish Studios, riportata da Gematsu:"sul libro perdi Colin Thiele del 1964 con lo stesso nome,Boy si svolge sulle spiagge dell'Australia Meridionale vicino alla foce del fiume Murray, dove il protagonista salva orfani di pellicani, uno dei quali in seguito diventa l'animale domestico e il fedele compagno del bambino, Mr. Percival".Read more…