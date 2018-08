Angelina vuole uccidere il rapporto di Brad con i suoi figli La sua collera è

huffingtonpost

(Di martedì 7 agosto 2018) Ormai è guerra aperta traPitt eJolie: secondo TMZ, l'attrice avrebbe "alzato i toni" a tal punto da far fuggire l'avvocato Laura Wasser, sua (ormai ex) alleata nella gestione del difficile divorzio da Pitt.Ora la Wasser, esperta matrimonialista, tuona contro l'ex assistita: "ogni tipo didicon i. Sembrerebbe animata da unasorda e senza fine, sotto certi aspetti ridicola e smisurata".Insomma, una vera e propria battaglia, non soltanto relativa il divorzio, ma anzitutto la custodia deiavuti dalla coppia: Maddox (17 anni) potrà prendere decisioni autonome rispetto alla relazione col padre, mentre per Pax (14 anni), Zahara (13 anni), Shiloh (12 anni), Knox e Vivienne (10 anni) ci sarà bisogno di quella concertazione che, viste le tensioni tra, sta stentando ad arrivare.Secondo ...