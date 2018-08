Andrea Anzolin | chi è autista del tir morto nell' incidente Bologna | la dinamica | dal

ilsussidiario

: Identificata l'unica vittima dell'incendio di Bologna: Andrea Anzolin, 42 anni,della provincia di Vicenza - HuffPostItalia : Identificata l'unica vittima dell'incendio di Bologna: Andrea Anzolin, 42 anni,della provincia di Vicenza - TgrVeneto : L'incidente stradale lungo l'A14 a Bologna. Identificata l'unica vittima del rogo. Si tratta di Andrea Anzolin, 42… - drago1961 : Che dire : riposa in pace collega ?? -

(Di martedì 7 agosto 2018), chi èdel tirdi. Le ultime notizie: il corpo senza vita è stato trovato a 15 metri dal cratere.e ultime ore è stata finalmente rivelata l’identità dell’unica vittima del tremendoavvenuto ieri sull’A14 all’altezza diBorgo Panigale e che ha portato al clamoroso bilancio di 145 feriti, di cui quattro in gravi condizioni ma non in pericolo di vita:, 42enne vicentino che lavorava per la “Loro fratelli spa” di Lonigo, ha perso la vita a seguito dell’immane esplosione, in un inferno di fuoco che ha rischiato di uccidere anche alcuni uomini della Polizia che erano accorsi sul posto.