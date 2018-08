Ancora allerta caldo | domani bollino rosso anche a Roma e Torino

Allerta meteo della Protezione Civile : Ancora maltempo a Nord – Ovest [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – Continuano gli effetti provocati dalle correnti di aria fresca provenienti dalla Francia con fenomeni di diffusa instabilità su Piemonte e Lombardia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse ...

Allerta caldo Liguria : aumenta l’umidità - Ancora disagio fisiologico : Prosegue l’ondata di caldo straordinario sulla Liguria tanto che Arpal ha emesso l’ennesimo avviso meteorologico legato all’elevato disagio fisiologico. Le temperature rimangono elevate e stazionarie ma e’ in ulteriore aumento l’umidita’ che alza automaticamente la temperatura percepita. Stamani alle 10.30 la temperatura massima e’ stata registrata a Rapallo (Genova) con 33.4 gradi. Gli esperti fanno ...

Allerta meteo della Protezione civile - Ancora maltempo sull’Italia : piogge e temporali su 6 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo. – Correnti di aria moderatamente più fresca determineranno fenomeni di diffusa instabilità su Piemonte e Lombardia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando ...

Allerta Meteo - Ancora maltempo sull’Italia : sarà una settimana all’insegna dei forti temporali pomeridiani [MAPPE e DETTAGLI] : Continuerà all’insegna dell’instabilità il mese di Agosto sull’Italia dopo il forte maltempo del primo weekend del mese in cui abbiamo avuto violenti temporali un po’ in tutto il Centro/Sud, soprattutto in Sicilia ma non solo (colpite Roma, la Sardegna, la Campania, il Salento, la Calabria, molte zone della Toscana e vasta aree ...

Allerta caldo Liguria : Ancora bollino rosso a Genova - alto rischio smog : Continua l’ondata di caldo in Liguria e, dopo quello per il fine settimana, il ministero della Salute segnala ancora bollino rosso per Genova per domani e mercoledì, mentre Arpal ha emanato un nuovo avviso meteorologico legato all’elevato disagio fisiologico per le alte temperature. Anche quella trascorsa è stata un notte con valori minimi molto elevati: il record a Sanremo con 27.4. La minima più “fresca” a Cabanne di ...

Incendi : Ancora allerta in Sardegna : ANSA, - CAGLIARI, 24 LUG - Sarà ancora una giornata di allerta, domani, per alto rischio di Incendi in Sardegna. La Protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino: mezza Isola sarà '...

Incendi : Ancora allerta per alto rischio in Sardegna : Sarà ancora una giornata di allerta, domani, per alto rischio di Incendi in Sardegna. La Protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino: mezza Isola sarà ‘sorvegliata’ speciale, con il codice arancio (alta pericolosità) che interesserà virtualmente il percorso della statale 131 da nord a sud: da La Maddalena, passando per Olbia e San Teodoro, quindi il centro nord con Ozieri e Nuoro, e via via Oristano, Medio Campidano e ...

Ancora maltempo in Toscana : allerta gialla della protezione Civile : La protezione Civile della Toscana ha prorogato fino alla mezzanotte di oggi, lunedì 23 luglio, l'allerta meteo gialla. Ancora piogge e temporali.

Allerta Meteo Toscana : Ancora piogge e temporali fino a lunedì sera : Instabilità in Toscana ancora fino alle 24 di domani, lunedì 23: la Sala operativa della Protezione civile ha emesso una nuova Allerta Meteo con codice giallo per piogge e temporali, valido dalle 12 di oggi, domenica, fino alle 24 di lunedì. Oggi piogge e temporali riguarderanno prevalentemente il centro nord, mentre domani si estenderanno a tutta la regione. Nel corso del pomeriggio di oggi, possibilità di forti temporali a carattere sparso ...

Incendi Sardegna : Ancora allerta - codice ‘arancione’ sul Campidano : E’ stato diramato dalla Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna, un nuovo Bollettino di previsione di pericolo per la giornata di domani, venerdì 20 luglio. Il pericolo è alto ed è contraddistinto dal colore arancione, con attenzione rinforzata su tutto il Campidano, da Cagliari fino ad Oristano. In questo stato, le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, ...

Allerta meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : Ancora temporali al Nord [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – Una depressione presente sull’Europa centrale, accompagnata da aria più fredda, continua ad interessare le regioni settentrionali italiane, apportando instabilità accentuata sul Nord-est, in estensione dalla notte sul resto del Nord, specialmente su Piemonte e Liguria, fino all’alta Toscana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...