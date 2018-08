Anche i Sindacati dichiarano guerra ad Iliad

In guerra contro Iliad Anche i sindacati : nel mirino rete - occupazione e sicurezza : Nuove cocenti critiche contro Iliad: questa volta a parlare è una nota congiunta dei sindacati Slc Cigil, Fistel Cisl e Uilcom Uil nella quale ben tre aspetti dell'operato del nuovo quarto vettore italiano sono stati analizzati e duramente dibattuti. Ci riferiamo all'aspetto sicurezza legato alle Simbox ma anche alla questione occupazione e agli investimenti sulla rete per la copertura nazionale. Come sottolinea il Corriere Comunicazioni, i ...

Ospedale Reggio Calabria - fratture steccate con i cartoni. Sindacati : “NeAnche nel terzo mondo” : In Calabria infuria la bufera dopo la diffusione delle foto di pazienti con le braccia "fasciate" da brandelli di cartone. Il ministro della salute invia i Nas: "Faremo emergere tutte le responsabilità". Il primario sostiene che il paziente fosse arrivato già così in Ospedale, ma i Sindacati sono sul piede di guerra.Continua a leggere

Reggio Calabria - manca il gesso in ospedale : fratture medicate col cartone. Sindacati : “NeAnche nel terzo mondo” : manca il gesso in ospedale, allora si procede a curare i pazienti con il cartone. Gambe e braccia fasciate con dei pezzi di scatoloni tenuti insieme dal nastro adesivo bianco. È questa la scena da “terzo mondo” che si è svolta nei giorni scorsi al pronto soccorso del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, presso gli Ospedali Riuniti. Ci sono almeno quattro casi accertati grazie ad alcuni scatti di denuncia, come ha ...