Anche gli elefanti nel loro piccolo si ubriacano

Golf - Europei 2018 : Lorenzo Gagli e Guido Migliozzi a caccia del podio contro i britannici - chance Anche per Laporta e Tadini : L’Italia si gioca due carte da podio nel Golf agli European Team Championships 2018. Da mercoledì 8 a domenica 12 agosto, ben 16 coppie si daranno battaglia sul percorso par 72 del Gleneagles PGA Centenary Course di Glasgow (Scozia) all’interno di un format che promette spettacolo ed emozioni. Le coppie, infatti, saranno suddivise in 4 gruppi composti ciascuno da 4 componenti e soltanto la prima classificata di ogni girone avrà ...

Pogba-Barcellona - il piano segreto di Mino Raiola : “voglio portare Paul via dal MAnchester United” : Pogba via dal Manchester United, il desiderio di Mino Raiola potrebbe avverarsi con l’arrivo del centrocampista francese al Barcellona Paul Pogba sarebbe pronto al trasferimento lontano dall’Old Trafford. Il calciatore francese, laureatosi campione del mondo con la sua nazionale meno di un mese fa, vorrebbe dire addio al Manchester United, sua squadra da due anni dopo l’addio del centrocampista alla Juventus. I rapporti ...

Incidenti stradali - colpa (Anche) del caldo : i consigli per viaggiare in sicurezza : Il caldo può avere effetti sul veicolo, in particolare sui pneumatici che devono essere controllati prima di un lungo...

Tensioni Iran - gli Usa : il 5 novembre sanzioni su petrolio e bAnche : La prossima tranche di sanzioni all'Iran scatterà il 5 novembre e riguarderà il petrolio, il settore energetico e quello bancario e finanziario. Lo afferma la Casa Bianca. intanto il presidente Donald ...

Anche Bebe Vio al matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez : la sportiva mostra orgogliosa il suo invito : Bebe Vio invitata al matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez, c’è Anche l’atleta paralimpica tra gli ospiti delle nozze del rapper e della fashion blogger Chiara Ferragni e Fedez hanno invitato proprio un sacco di gente al loro matrimonio. Gli ospiti che su Instagram mostrano l’invito 3D degli sposi sono davvero tanti e tra questi spicca di sicuro Bebe Vio. L’atleta paralimpica sui social ha aperto il biglietto che ...

Pogba rompe con il MAnchester : la Juventus sogna il ritorno del francese [DETTAGLI] : Si profila una settimana intensissima per il futuro di Paul Pogba. Il centrocampista, complice il rapporto freddo con Josè Mourinho, vorrebbe lasciare il Manchester United. Su di lui, secondo quanto riporta ‘El Mundo Deportivo’, è forte l’interesse del Barcellona, che lo segue dal 2015, così come della Juventus, il club in cui è ‘esploso’ qualche anno fa. I bianconeri per convincere i Red Devils a far partire ...

Terremoto Indonesia - Anche l’altela Aldo Montano nell’Isola : crolla l’albergo - salvi lui e la moglie : Notte di paura per Aldo Montano alle isole Gili, in Indonesia. L’olimpionico di scherma si trovava in vacanza insieme a sua moglie Olga Plachina nella regione dove si è verificato il terribile Terremoto di magnitudo 7.0 che ha provocato oltre decine di morti e centinaia di feriti. Al momento della scossa Montano e sua moglie erano a cena, mentre l’albergo in cui alloggiavano è parzialmente crollato. La coppia si è rifugiata in cima a ...

Almeno 140 morti per il sisma in Indonesia. Tra gli italiani bloccati Anche Aldo Montano : "Scene apocalittiche" : Si aggrava il bilancio delle vittime del violento terremoto che ha colpito ieri l'Indonesia: secondo media locali i morti sarebbe Almeno 142. Lo ha confermato l'Agenzia nazionale per i disastri naturali secondo cui il sisma ha distrutto 13mila edifici. Il bilancio è destinato ad aumentare, man mano che i soccorritori si fanno strada tra la macerie. Finora sono state evacuate migliaia di persone. "La maggior parte erano edifici costruiti ...

Anche il Papa perde consensi. La Chiesa immobile e quel crocifisso nelle mani sbagliate : Non c’è covo di criminale senza che alla parete non appaia un crocifisso, una effige della Madonna, un santino dell’Immacolata, l’ex voto al patrono del paese. Da Totò Riina in giù, i più grandi delinquenti comuni, ancor di più se associati, coniugano la loro vita efferata e crudele col segno della Chiesa, testimone universale di compassione e di pietà. I carabinieri, due giorni fa, sono dovuti intervenire per impedire a un presunto boss della ...

Banca Carige - lascia Anche la consigliera Ilaria Queirolo : Genova - Con un comunicato diffuso a metà mattinata, Banca Carige ha reso noto che 'la professoressa Ilaria Queirolo, consigliere di amministrazione e membro del comitato Remunerazione, ha rassegnato ...

PENSIONE - TAGLIO ASSEGNI D’ORO OLTRE I 4MILA EURO/ Di Maio : intervento a settembre Anche per sindacalisti : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Di Maio: TAGLIO ASSEGNI d'oro a settembre. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 6 agosto(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 11:42:00 GMT)

Zona Euro - la fiducia degli investitori sale Anche a agosto : Migliora ancora l'indice Sentix sulla fiducia degli investitori in Europa . Secondo l'ultimo sondaggio condotto dall' Istituto Sentix tedesco , che mensilmente pubblica un indicatore sintetico sulla ...

un'Italia che fa il pieno di medaglie. Da domani sognano Anche Tortu & C. : Quel Miressi velocista del nuoto, un ragazzo di oltre due metri è meraviglia, come la Quadarella che ha concesso al grande Paltrinieri, dominatore dei 1500 nel mondo, di nuotare con la febbre e ...