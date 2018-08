“Amore | ho mal di schiena” Poi | al risveglio | la scioccante verità

caffeinamagazine

(Di martedì 7 agosto 2018) Si chiama Callum Percival, ha 25 anni e la vita gli ha riservato una bruttissima sorpresa. Erano mesi che Callum lamentava un forte dolore alla schiena ma non si era mai allarmato perché era convinto che si trattasse di un normalissimo dolore muscolare. Poi la brutta sorpresa, un venerdì mattina. Callum si sveglia e si rende conto che non riesce a muovere le gambe. La fidanzata lo porta di corsa in ospedale dove i medici fanno la scoperta più terribile: il ragazzo – che è un giovanissimo papà – ha un tumore maligno alla spina dorsale. Il ragazzo viene trasferito al Walton Hospital per le cure. Ma la situazione è piuttosto drammatica: le sue gambe ancora non rispondono ai comandi e Callum deve aspettare 12 interminabili mesi per scoprire se potrà muoverle di nuovo o no. Alys Williams, la fidanzata di Callum, è disperata quanto lui: “Quando quel venerdì mattina si è svegliato, ha ...