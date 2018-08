Ambiente | riparte Geoswim | il progetto che studia le variazioni dei nostri mari

Ambiente - riparte Geoswim per studiare le variazioni del Mediterraneo : iniziata dalle coste dell'Argentario in Toscana l'edizione 2018 di Geoswim , il progetto scientifico condotto da ENEA e Università di Trieste per mappare i 23 mila chilometri di costa rocciosa del ...

Ambiente - Lampedusa : tra sport e mare riparte per il 3° anno “Tartaworld” : L’Area Marina Protetta delle Isole Pelagie, l’Istituto scolastico Pirandello, le associazioni dei pescatori, marevivo e altre associazioni ambientaliste, il 5 giugno si uniscono a Lampedusa per dar voce alla Settimana dello Sviluppo Sostenibile. Ciascuno di loro chiamato a far la propria parte per suscitare l’attenzione sui grandi temi dell’inquinamento e su come natura e sviluppo possono coniugarsi in un equilibrio di crescita economica e ...