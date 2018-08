“Allora è vero!” Marica Pellegrinelli danza seminuda e spunta un particolare che fa

caffeinamagazine

: @Marco_Eff @lorenzo_girodo @giPriolo @Evrain_GbaRL È un romanziere, quindi questo Lipton. Corretto? Siamo sempre al… - FabrizioBarb : @Marco_Eff @lorenzo_girodo @giPriolo @Evrain_GbaRL È un romanziere, quindi questo Lipton. Corretto? Siamo sempre al… - dgiorgio73 : @marinella2569 @maximello_roma Allora: vero, il mercato è libero e uno fa i prezzi che vuole. Su questo non discuto… - ciruzz083 : @liviovarriale @AntonioDiRosa13 Allora vero che arriviamo al 6o posto. -

(Di martedì 7 agosto 2018) E adesso, dopo un lungo anno di fatiche tra televisione e shooting fotografici ecco che, la moglie di Eros Ramazzotti, ha deciso di dedicarsi un periodo di relax con la famiglia. La modella, e da poco anche conduttrice, non ha però rinunciato a tenere aggiornati i suoi fan con un video che sta facendo discutere non poco.infatti balla con una scollatissima maglia che lascia vedere il seno. Un seno che sembra notevolmente ingrossato e che ha dato voce ad una possibile gravitris della, per la gioia di Eros che mai ha fatto mistero di amare la famiglia numerosa. Non è la prima volta che succede. Diverse volte la voce di una possibile cicogna era stata data per certa. L’ultima volta a maggio quando la coppia era partita alla volta di Dubai per un break sotto al sole assieme ai due figli, Raffaella Maria, 6 anni e Gabrio Tullio, 3. Eros e ...