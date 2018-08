Allerta meteo Lombardia | monitorati Seveso e Lambro

Allerta meteo - Estofex lancia l’allarme per il forte maltempo in Europa : grandine e tornado in Francia - Benelux e Germania : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emanato un’Allerta Meteo di livello 2 per Francia, Belgio, Paesi Bassi e Germania nordoccidentale per forti raffiche di vento, grandine di grandi dimensioni e tornado. Livello di Allerta 2 anche per la Spagna settentrionale, dove però è scongiurata la minaccia di tornado. Livello di Allerta 1 per parti della Spagna, della Francia, del Nord Italia, della Svizzera, dell’Austria, del ...

Allerta meteo - tra caldo e maltempo : violenti temporali pomeridiani in Italia - e in Europa si forma una maxi Squall-Line [MAPPE e DETTAGLI] : 1/15 ...

Allerta meteo Piemonte : il caldo africano ha le ore contate - temporali in arrivo : E’ Allerta gialla in Piemonte, a partire dal pomeriggio, per temporali forti. L’ha emanata l’Arpa, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. L’alta pressione sull’Europa centro-occidentale ha subito un parziale cedimento, a causa della lenta avanzata di una saccatura atlantica sulla Francia. L’aria maggiormente instabile e fresca proveniente da Ovest sta innescando temporali – localmente ...

Allerta meteo della Protezione civile - ancora maltempo sull’Italia : piogge e temporali su 6 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo. – Correnti di aria moderatamente più fresca determineranno fenomeni di diffusa instabilità su Piemonte e Lombardia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando ...

Allerta meteo Veneto : stato di attenzione per temporali in montagna : Pur permanendo una situazione sostanzialmente anticiclonica, la presenza di aria molto calda e molto umida sul Veneto e un leggero raffreddamento in quota possono favorire qualche tratto di instabilità specie sulle zone montane e pedemontane tra il pomeriggio di oggi e la giornata di domani. Sulle zone montane saranno probabili rovesci e temporali sparsi, fenomeni più locali e con probabilità un po’ minore sulle zone pedemontane; non si ...

Allerta meteo - ancora maltempo sull’Italia : sarà una settimana all’insegna dei forti temporali pomeridiani [MAPPE e DETTAGLI] : Continuerà all’insegna dell’instabilità il mese di Agosto sull’Italia dopo il forte maltempo del primo weekend del mese in cui abbiamo avuto violenti temporali un po’ in tutto il Centro/Sud, soprattutto in Sicilia ma non solo (colpite Roma, la Sardegna, la Campania, il Salento, la Calabria, molte zone della Toscana e vasta aree ...

“Italia infernale”. Meteo - Allerta massima : dalla Spagna arriva la ‘Palla bollente’ : È stato un fine settimana rovente su gran parte della Penisola iberica, che ha vissuto l’ondata di caldo africano tra le più intense degli ultimi decenni. Tra sabato e domenica le colonnine di mercurio hanno superato in molte città i 40°C, infrangendo diversi record. Sono almeno 8 le località in Portogallo che hanno ritoccato verso l’alto il loro record di temperatura massima, tra cui anche Lisbona. La città lusitana ha infatti ...

Maltempo - Allerta meteo a Milano : monitorati Seveso e Lambro : allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione che prevede forti temporali a partire alla mezzanotte di oggi. Il Centro meteo regionale ha emanato un’allerta in codice giallo (rischio moderato). Il Comune – si spiega in una nota – ha disposto l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, nel centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza. Sarà attivato – si aggiunge ...

Allerta meteo - è una Domenica di forte maltempo al Sud : violenti temporali pomeridiani - attenzione in Sicilia : 1/8 ...

Allerta meteo - rischio grandine dal pomeriggio : da Roma a Napoli temporali "flash" : A guardare il cielo non si direbbe, ma a sentire gli esperti meteo, invece, sì: Allerta meteo oggi per piogge e temporali. Secondo il sito meteo.it «a causa di infiltrazioni fresche...

