Allerta meteo della Protezione Civile | ancora maltempo a Nord – Ovest MAPPE e BOLLETTINI

Allerta meteo Lombardia : monitorati Seveso e Lambro : Il Centro meteo regionale ha emanato un‘Allerta in codice giallo (rischio moderato) per il passaggio anche sull’area di Milano di una perturbazione che prevede la possibilità di forti temporali fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 8 agosto. Il Comune ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale ed e’ stato attivato il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro. Sono state Allertate ...

Allerta meteo - Estofex lancia l’allarme per il forte maltempo in Europa : grandine e tornado in Francia - Benelux e Germania : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emanato un’Allerta Meteo di livello 2 per Francia, Belgio, Paesi Bassi e Germania nordoccidentale per forti raffiche di vento, grandine di grandi dimensioni e tornado. Livello di Allerta 2 anche per la Spagna settentrionale, dove però è scongiurata la minaccia di tornado. Livello di Allerta 1 per parti della Spagna, della Francia, del Nord Italia, della Svizzera, dell’Austria, del ...

Allerta meteo Piemonte : il caldo africano ha le ore contate - temporali in arrivo : E’ Allerta gialla in Piemonte, a partire dal pomeriggio, per temporali forti. L’ha emanata l’Arpa, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. L’alta pressione sull’Europa centro-occidentale ha subito un parziale cedimento, a causa della lenta avanzata di una saccatura atlantica sulla Francia. L’aria maggiormente instabile e fresca proveniente da Ovest sta innescando temporali – localmente ...

Allerta meteo della Protezione civile - ancora maltempo sull’Italia : piogge e temporali su 6 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo. – Correnti di aria moderatamente più fresca determineranno fenomeni di diffusa instabilità su Piemonte e Lombardia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando ...

Allerta meteo Veneto : stato di attenzione per temporali in montagna : Pur permanendo una situazione sostanzialmente anticiclonica, la presenza di aria molto calda e molto umida sul Veneto e un leggero raffreddamento in quota possono favorire qualche tratto di instabilità specie sulle zone montane e pedemontane tra il pomeriggio di oggi e la giornata di domani. Sulle zone montane saranno probabili rovesci e temporali sparsi, fenomeni più locali e con probabilità un po’ minore sulle zone pedemontane; non si ...

Allerta meteo - ancora maltempo sull’Italia : sarà una settimana all’insegna dei forti temporali pomeridiani [MAPPE e DETTAGLI] : Continuerà all’insegna dell’instabilità il mese di Agosto sull’Italia dopo il forte maltempo del primo weekend del mese in cui abbiamo avuto violenti temporali un po’ in tutto il Centro/Sud, soprattutto in Sicilia ma non solo (colpite Roma, la Sardegna, la Campania, il Salento, la Calabria, molte zone della Toscana e vasta aree ...

“Italia infernale”. Meteo - Allerta massima : dalla Spagna arriva la ‘Palla bollente’ : È stato un fine settimana rovente su gran parte della Penisola iberica, che ha vissuto l’ondata di caldo africano tra le più intense degli ultimi decenni. Tra sabato e domenica le colonnine di mercurio hanno superato in molte città i 40°C, infrangendo diversi record. Sono almeno 8 le località in Portogallo che hanno ritoccato verso l’alto il loro record di temperatura massima, tra cui anche Lisbona. La città lusitana ha infatti ...

Maltempo - Allerta meteo a Milano : monitorati Seveso e Lambro : allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione che prevede forti temporali a partire alla mezzanotte di oggi. Il Centro meteo regionale ha emanato un’allerta in codice giallo (rischio moderato). Il Comune – si spiega in una nota – ha disposto l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, nel centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza. Sarà attivato – si aggiunge ...

Allerta meteo - rischio grandine dal pomeriggio : da Roma a Napoli temporali "flash" : A guardare il cielo non si direbbe, ma a sentire gli esperti meteo, invece, sì: Allerta meteo oggi per piogge e temporali. Secondo il sito meteo.it «a causa di infiltrazioni fresche...

