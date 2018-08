Allerta caldo | l’avviso del Ministero della Salute | mercoledì e giovedì 11 città da

Allerta caldo Liguria : aumenta l’umidità - ancora disagio fisiologico : Prosegue l’ondata di caldo straordinario sulla Liguria tanto che Arpal ha emesso l’ennesimo avviso meteorologico legato all’elevato disagio fisiologico. Le temperature rimangono elevate e stazionarie ma e’ in ulteriore aumento l’umidita’ che alza automaticamente la temperatura percepita. Stamani alle 10.30 la temperatura massima e’ stata registrata a Rapallo (Genova) con 33.4 gradi. Gli esperti fanno ...

Allerta Meteo - tra caldo e maltempo : violenti temporali pomeridiani in Italia - e in Europa si forma una maxi Squall-Line [MAPPE e DETTAGLI] : 1/15 ...

Allerta meteo Piemonte : il caldo africano ha le ore contate - temporali in arrivo : E’ Allerta gialla in Piemonte, a partire dal pomeriggio, per temporali forti. L’ha emanata l’Arpa, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. L’alta pressione sull’Europa centro-occidentale ha subito un parziale cedimento, a causa della lenta avanzata di una saccatura atlantica sulla Francia. L’aria maggiormente instabile e fresca proveniente da Ovest sta innescando temporali – localmente ...

Genova - “Allerta caldo” sino a mercoledì : l’allarme “rosso” va avanti dal 31 luglio | : A metà di questa settimana si potrebbe arrivare a 10 giorni di afa di fila: è «una delle prove più importanti» degli ultimi 15 anni per la sanità ligure

Allerta caldo Liguria : ancora bollino rosso a Genova - alto rischio smog : Continua l’ondata di caldo in Liguria e, dopo quello per il fine settimana, il ministero della Salute segnala ancora bollino rosso per Genova per domani e mercoledì, mentre Arpal ha emanato un nuovo avviso meteorologico legato all’elevato disagio fisiologico per le alte temperature. Anche quella trascorsa è stata un notte con valori minimi molto elevati: il record a Sanremo con 27.4. La minima più “fresca” a Cabanne di ...

L’ondata di caldo si intensifica : attese temperature da urlo su Portogallo e Spagna - Allerta rossa per la popolazione [MAPPE] : 1/4 ...

Allerta rossa per il caldo in 12 città - ma arrivano i temporali : è un meteo pazzo : Il dipartimento della Protezione civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse: previsti...

Caldo - a Bologna ondata fino a lunedì : Allertati i pronto soccorso : Proseguirà almeno fino a lunedì prossimo, l’ondata di calore in corso con temperature che segneranno 35 gradi con possibili disagi per i cittadini di Bologna e di diversi Comuni limitrofi. Lo rende noto l’Azienda Usl del capoluogo emiliano precisando di aver allertato i pronto soccorso, gli ospedali, le case di cura e le strutture di assistenza per gli anziani, i medici, i pediatri di famiglia e gli infermieri dell’assistenza ...

Super caldo in Europa - scatta il pericolo incendi : 400 vigili del fuoco impegnati per un rogo in Portogallo - Allerta in Svezia - disagi diffusi in tutto il Continente : Circa 400 vigili del fuoco e 5 velivoli stanno combattendo un incendio nel Portogallo meridionale. Il rogo è divampato oggi pomeriggio vicino alla città di Monchique, nelle colline che si estendono dietro alle spiagge nella regione di Algarve. La Protezione Civile locale afferma che il fuoco sta avanzando tra le foreste di eucalipto e la densa boscaglia in un’area scarsamente popolata. La temperatura intorno a Monchique era di 33°C. La regione ...

Tempo di partenze - l'esodo è bollente : traffico da bollino nero e Allerta caldo : Inizia l'esodo per le vacanze degli italiani: il calendario indica per oggi una condizione da "bollino rosso", sabato 4...

Meteo - dopo il grande caldo arrivano temporali e grandine : Allerta anche a Roma : dopo il grande caldo, arrivano i temporali. Qualche rovescio ha già raggiunto nelle scorse ore le nostre regioni settentrionali, raggiungendo anche le pianure e mitigando un pò il grande caldo di ...

Primo esodo bollente per i vacanzieri : traffico da "bollino nero" e Allerta caldo in undici città : Inizia l'esodo per le vacanze degli italiani: il calendario indica per oggi una condizione da "bollino rosso", sabato poi sarà da "bollino nero". Mentre resta alta ancora l'allerta per le temperature elevate soprattutto al Nord

Caldo infernale - tregua in Campania : tornano temporali e Allerta meteo : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore giallo, valido dalle 11 alle 20 di...

La morsa del caldo non lascia Genova : prolungata Allerta rossa fino a sabato : La Regione: «Le condizioni bioclimatiche delle prime ore di oggi sono indicative di un ulteriore aggravamento»