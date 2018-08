Alitalia | ora lo Stato la vuole tuttaPiano per il 100% del capitale

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 agosto : L’aereo più pazzo del mondo - i retroscena. Air Force - ora paga Alitalia : Grandi affari Trenta straccia il contratto dell’Airbus: paga Alitalia Air Force Renzi – Stop della Difesa. Etihad dovrà rifarsi sul vettore italiano, che però è insolvente. Via il segreto sugli interni vip voluti dall’ex premier di Luigi Franco e Thomas Mackinson Pd&Salvini Production di Marco Travaglio Com’era chiaro fin dal primo giorno – dalla dinamica dei fatti, dal racconto onesto e sobrio della stessa vittima, ...

Alitalia migliora i conti - ma non le perdite - : Le diverse vite di Alitalia: mentre la gestione commissariale continua nel suo ammirevole compito di ridurre le perdite, la politica è alla ricerca di una soluzione strutturale, duratura, che possa ...

Alitalia tornerà compagnia di Stato : l?operazione ora è possibile : Ora non è più una questione ideologica: Alitalia, al punto in cui è giunta dopo la ferrea cura dei tre commissari nominati quindici mesi fa, può effettivamente aspirare a...

Alitalia resta ancora ferma in pista : Il governo prende tempo su Alitalia. L'incontro di ieri al ministero dei Trasporti fra i commissari della compagnia Luigi Gubitosi, Enrico Laghi, Stefano Palerari e i sottosegretari Andrea Cioffi e ...

Gubitosi : "Alitalia è di nuovo in pista - ora le scelte del Governo" : Ma per deciderne il futuro serve una scelta di politica economica '. Chiama in causa il Governo , il commissario di Alitalia Luigi Gubitosi , che in un'intervista al Corriere della Sera ha tracciato ...

Dal dossier Ilva ad Alitalia la crisi non va in vacanza A rischio 180mila lavoratori : prima sfida per Di Maio : Nella strategia dei pentastellati ha sempre avuto un forte peso il rinnovato intervento dello Stato sul fronte dell'economia. E, da questo punto di vista, il governo ha a disposizione una serie di ...

Alitalia : Riggio - enorme fatica commissari - ora decidere in fretta : Roma, 11 giu. (AdnKronos) – “La fatica che stanno facendo i commissari straordinari è enorme e noi li stiamo supportando. Chi deve decidere lo faccia in fretta, non ci sono più margini per aspettare”. Ad affermarlo è stato il presidente dell’Enac, Vito Riggio, nel suo intervento all’inaugurazione della nuova lounge Casa Alitalia presso il molo E di Fiumicino. L'articolo Alitalia: Riggio, enorme fatica commissari, ...

Trasporto aereo : Alitalia e Blue Panorama le più puntuali d’Europa in 1° trim : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – Blue Panorama e Alitalia sono le più puntuali d’Europa: le due compagnie aeree di bandiera italiane guidano la classifica delle compagnie aeree in orario, rispettivamente con un tasso di puntualità dell’89% e del 87%. A contendere il secondo gradino del podio ad Alitalia, a pari merito, è Volotea, compagnia aerea low cost, seguita da TUIfly (86%), al terzo posto. Ai piedi del podio Air Italy (ex ...

Trasporto aereo : Alitalia e Blue Panorama le più puntuali d’Europa in 1° trim (2) : (AdnKronos) – Kevin Lamers, manager delle comunicazioni e del marketing di Volo-in-Ritardo.it, ha commentato: “La compagnia aerea per la quale riceviamo ogni giorno il maggior numero di reclami da parte dei passeggeri italiani è la low cost Ryanair, che però sorprendentemente non si è classificata tra i peggiori vettori aerei in materia di ritardi. Questo può essere dovuto al fatto che solamente il 15% dei viaggiatori di tutto il ...

