Alice su Franco Battiato | ' Rido e scherzo con lui al telefono | rispettate la sua privacy'

(Di martedì 7 agosto 2018)si sta riprendendo e non ha alcuna malattia neurodegenerativa. La conferma arriva da Carla Bissi, in arte, inteprete magistrale in passato di alcune splendide canzoni scritte dall'artista siciliano e sua amica di vecchia data. Da parte della vincitrice del Festival di Sanremo 1981 trionfò sul palco dell'Ariston con 'Per Elisa', brano composto dae Giusto Pio, il racconto di una telefonata avuta proprio cone durissime critiche verso improvvisati neurologi o amici da social network.bacchetta severamente anche alcuni giornalisti che avrebbero diffuso notizie totalmente infondate sullo stato di salute del 'maestro'. Le notizie della presunta malattia Il tam-tam mediatico è stato scatenato da Facebook, tanto per cambiare, dove il paroliere Roberto Ferri si era rivolto acome 'l'amico che fu e che non mi riconosce più'. ...