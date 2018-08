Alcuni lotti di preservativi Durex a rischio rottura | ecco quali

Durex ritira Alcuni lotti di profilattici : alto rischio di rottura durante il rapporto : Numerosi prodotti vengono ritirati dal mercato durante le varie stagioni a causa di contaminazioni da parte di agenti esterni, di malfunzionamenti o di presenza di componenti non a norma ed estranee al prodotto stesso. Si passa dai ritiri alimentari ai farmaci, fino ad arrivare al più recente ritiro di alcuni determinati lotti di profilattici risultanti difettosi. Il ritiro è stato disposto in ogni parte del mondo in via cautelare, per evitare ...

Listeria - la Coop ritira Alcuni lotti di prosciutto cotto di Fiorucci. Coldiretti : “Togliere il segreto sui flussi commerciali” : Non si ferma l’allarme Listeria che da giorni riguarda l’Italia e l’Europa. La Coop, con una nota sul sito ufficiale, comunica ai consumatori il ritiro di un altro lotto a rischio, ma stavolta si tratta del prosciutto cotto del marchio italiano Fiorucci. L’avviso riguarda esclusivamente i seguenti punti vendita Alleanza 3.0: IperCoop Abruzzo di Chieti, IperCoop Le Zagare e Le Ginestre di Catania. È di qualche giorno fa, ...

Listeriosi : Findus ritira Alcuni lotti di minestrone - ecco quali : Findus annuncia con un comunicato presente sul proprio portale di ritirare in via precauzionale e volontaria dei lotti di alcuni suoi prodotti per pericolo di Listeriosi. Sembra che i colpevoli siano i fagiolini contenuti nei minestroni, prodotti da Greenyard N.V. che aveva chiesto già il ritiro di mais surgelato per lo stesso motivo. Findus: ecco i prodotti ritirati dal mercato minestrone tradizione 400 grammi, minestrone tradizione 1Kg, ...

“Listeria nei fagiolini” - Findus e Freshona ritirano Alcuni lotti per precauzione. La ministra Grillo : “No focolai in Italia” : L’azienda Findus ha ritirato diversi lotti di 4 tipi di minestrone surgelato per il rischio di contaminazione da batterio Listeria. A comunicarlo è la società stessa sul suo sito, in cui pubblica l’elenco dei lotti oggetto del richiamo volontario e “del tutto precauzionale“. La segnalazione, si legge nel comunicato, viene dal fornitore Greenyard: la potenziale contaminazione da Listeria riguarda una partita di fagiolini ...

Findus richiama Alcuni prodotti : ecco i lotti interessati [DETTAGLI] : Findus, in linea con la sua politica di massima tutela dei propri consumatori e della qualità dei propri prodotti, sta conducendo un richiamo volontario in via del tutto precauzionale di alcuni prodotti ‘Minestrone’. Lo rende noto il gruppo in un comunicato. La decisione, “volontaria e in via del tutto precauzionale”, di richiamare questi prodotti, sottolinea la società “è stata presa a seguito della segnalazione ...

Impurità potenzialmente cancerogena - l’Aifa ritira Alcuni lotti di valsartan : Stop a 748 lotti contaminati durante la produzione in Cina. Il principio attivo è utilizzato per trattare l’ipertensione arteriosa e l’insufficienza cardiaca