Alanis Morissette | «Buon allattamento a tutte!»

Scaletta di Alanis Morissette a Milano il 25 luglio : orari e ultimi biglietti disponibili per l’Ippodromo Snai San Siro : Alanis Morissette a Milano si esibirà stasera, mercoledì 25 luglio, in occasione del Milano Summer Festival. Il concerto di Alanis Morissette a Milano è in programma all'Ippodromo Snai di San Siro alle ore 21.00 e gli ultimi biglietti sono in prevendita su TicketOne e presso i circuiti autorizzati. Il prezzo dei biglietti per l'evento è di 46,00 euro per posto unico intero non numerato, in piedi. Non è possibile scegliere biglietti in una ...

Alanis Morissette - il ritorno - in attesa del nuovo album - : la recensione del concerto a Roma : Il soft rock di "Head over feet" e "Hands clean" anticipa l'altro petardo, forse il più potente: è "Ironic", la canzone che nel 1995 le fece scalare le classifiche di mezzo mondo raggiungendo ...

Da Alanis Morissette a Roger Waters - da Ringo Starr a Tony Allen e Alex Britti : i concerti a Roma : LUNEDI' 9 LUGLIO Rock/Alanis Morissette al Roma Summer Fest Canadese di Ottawa, 44 anni, naturalizzata statunitense nel 2005, on the road dal lontano 1987, otto album alle spalle , l'ultimo, del 2012, ...

Alanis Morissette - dal successo alla crisi e ritorno : un live dove non nasconde nulla di sé : Brani come Thank you, Ironic, You oughta know l'hanno resa una icona della musica mondiale dei primi anni Novanta, nell'era pre-internet. Poi, come a volte accade nel mondo dello showbusiness, Alanis Morissette ha continuato la sua strada, fatta di album e live, ma il successo, quello che stordisce, è venuto meno. Negli otto album pubblicati, l'ultimo risale al ...

Alanis Morissette : «Ero malata d’amore e ora sono guarita» : A un certo punto della telefonata, passiamo in rassegna le sue canzoni più famose. Per esempio, You Oughta Know: «L’ho scritta in 20 minuti, una canzone molto “fisica” ed esplicita. Non ho mai detto di chi parlava perché non mi sembra corretto: è giusto cantare di risentimento, ma non sono una grande fan della vendetta». Per chi è cresciuto negli anni Novanta, questa è la canzone-manifesto della rabbia della ragazza che è stata lasciata. È ...

Alanis Morissette : "Dopo il successo mi sono ritrovata sola. Con la musica ho superato lo stupro e la depressione" : Nonostante i 44 anni appena compiuti Alanis Morissette ha già alle spalle una lunghissima carriera. Fatta di successi, di sentimenti urlati a volte con rabbia e a volte con innata delicatezza, e soprattutto di ben 8 dischi sempre ai vertici delle classifiche. Il nono, che uscirà entro l'autunno e sarà preceduto da tre concerti a luglio in Italia, è la fotografia del suo ultimo periodo, descritta dalla cantante ...