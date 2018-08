Al via le nuove candidature della 6 edizione premio Omar

Atac : Maggiore attenzione per i diversamente abili - al via quattro nuove linee bus attrezzate con pedane : Roma – Al via da oggi quattro nuove linee bus Atac attrezzate per il trasporto dei diversamente abili. Le quattro linee, istituite grazie alla proficua collaborazione con il disability manager del Campidoglio, Andrea Venuto, e alla partecipazione dell’assessorato alla Città in movimento e dell’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità, si aggiungono alle 17 già esistenti portando a 21 il numero delle tratte dove sarà garantita la ...

Nuove spine per Putin da Armenia e Moldavia : La stessa posta in gioco agita la politica in Moldavia, altra ex-repubblica sovietica di confine tra influssi occidentali e orientali. La riforma approvata dal parlamento di Chiinu è un segnale ...

PD : viabilità Roma - con ‘Stradenuove’ Ferrara a Ostia lascia o raddoppia? : Roma – “Continua l’operazione #stradenuove, strombazzata a piu’ riprese dal capogruppo ‘a giorni alterni’ del Movimento 5 Stelle in Campidoglio, Paolo Ferrara. Il rifacimento di via delle Baleniere, purtroppo, ha interessato solo il tratto compreso tra i civici 37 e 99. Inoltre, nell’intervento non erano previsti i due lati della carreggiata, dove si trovano i posteggi e i pozzetti per la raccolta delle ...

Samsung avvia la produzione delle nuove memorie LPDDR4X di seconda generazione : Samsung ha ufficialmente avviato la produzione di massa delle nuove memorie di seconda generazione LPDDR4X che verranno montate sui dispositivi top di gamma dei […] L'articolo Samsung avvia la produzione delle nuove memorie LPDDR4X di seconda generazione proviene da TuttoAndroid.

Offerta di lavoro congrua e Naspi : al via nuove regole : Novità in tema di lavoro, disoccupazione e Offerta lavoro congrua. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero del lavoro che definisce i principi da seguire per la formulazione di offerte di lavoro congrue: quelle offerte di lavoro che si ricevono quando si è disoccupati e si percepisce la Naspi e che, se rifiutate, fanno perdere il diritto al sussidio. La definizione si basa su 3 criteri: la durata dello stato di ...

viaggi : 6 nuove rotte italiane per l’estate con Aegean Airlines - boom di passeggeri tra Italia e Grecia : Aegean Airlines, membro di Star Alliance e principale compagnia aerea greca, ha ampliato i propri servizi aggiungendo 6 nuove rotte verso Atene per l’estate 2018, offrendo voli diretti da 14 aeroporti Italiani. La rete globale della compagnia offre mete interessanti ai Viaggiatori Italiani, con coincidenze per tutte le isole greche e la Grecia continentale. Atene adesso è ancor più vicina. Ai due collegamenti giornalieri da Milano e Roma, al ...

Si apre la stagione 2018 : il Museo d'Arte Sacra di Scaria dà il via a nuove iniziative : Dopo il grande successo dello scorso anno, il Museo d'Arte Sacra di Scaria in Valle Intelvi (Como) ha dato il via alla stagione 2018 con nuovi eventi e iniziative per la comunità e per i turisti con lo scopo di diffondere e promuovere l'arte dei Maestri Intelvesi. Grazie al riconoscimento ottenuto da parte della Regione Lombardia all’interno del “Settimo Riconoscimento dei musei e delle raccolte museali in Lombardia”. Il Museo lo scorso hanno ha ...

Milano. Nuove panchine ai Giardini Montanelli e un campo sportivo in via Padova : Da questo fine settimana sarà ancora più comodo godersi le bellezze naturalistiche e il clima rilassato del parco Indro Montanelli

Enea - al via nuove procedure antifalsificazione prestazioni elettrodomestici : Enea, Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Istituto italiano del marchio di qualità , IMQ , danno il via al progetto europeo ANTICSS - Anti-Circumvention of Standards for better market ...

Nuove panchine ai Giardini Montanelli e un campo sportivo in via Padova - grazie alla collaborazione pubblico-privato : ... è proprio qui infatti che da diversi anni nel mese di maggio si svolge con successo la tre giorni del Wired next fest, il festival organizzato da Condé Nast dedicato alla scienza, alla tecnologia e ...

“La Milanese Imbellita for Silvian Heach” : le nuove t-shirt in limited edition dedicate alla Guida più cool dell’anno : Silvian Heach presenta le t-shirt in limited edition “La Milanese Imbellita for Silvian Heach” le tee esclusive dedicate alla Guida più cool dell’anno Silvian Heach presenta le t-shirt esclusive dedicate alla Guida più cool dell’anno, La Milanese Imbellita, scritta da Alice Abbiadati e Alice Rosati. La female bible del lifestyle alla Milanese che con tutti i segreti di beauty, moda vita sociale e uomini è diventata il punto di riferimento ...

WhatsApp invia nuove diffide agli sviluppatori e lancia i Research Awards : WhatsApp invia un Cease and Desist ad alcuni sviluppatori e intanto offre premi a ricercatori interessati a esplorare i problemi legati alla disinformazione su WhatsApp. L'articolo WhatsApp invia nuove diffide agli sviluppatori e lancia i Research Awards proviene da TuttoAndroid.

Rimborsi e spese - al via nuove regole M5S : Al via le nuove regole M5S per la rendicontazione delle spese degli eletti. Il Comitato di Garanzia del Movimento 5 Stelle ha approvato un nuovo regolamento per il trattamento economico di ...