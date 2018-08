Al Punta Ala Music Fest Giacomo Rossetti in concerto con la sua nuova band

Milan - operazione mezzala : si Punta tutto su Kovacic : A dodici giorni dalla chiusura del calciomercato, il 17 agosto, le squadre di Serie A sono alla ricerca degli ultimi rinforzi per puntellare le rose in vista dell'imminente inizio di stagione. E per ...

Anticipazioni Tutto può succedere 3 ultima Puntata : la malattia di Cristina è superata : Cresce l'attesa per l'ottava e ultima puntata di Tutto può succedere 3, la serie televisiva di Raiuno con Pietro Sermonti che giungerà al termine domani sera, lunedì 6 agosto. I telespettatori-fan della fiction sono curiosi di scoprire cosa succederà in questo attesissimo finale di stagione e quali sono tutte le novità che riguarderanno la famiglia Ferraro. Grande attenzione sopratTutto per Alessandro e Cristina: l'ultimo periodo non è stato ...

Temptation Island 2018 regala scontri all’ultimo sangue e una Puntata speciale l’8 agosto : Chi pensava che quella di ieri fosse davvero l'ultima puntata di Temptation Island 2018 ha appreso, con molta sorpresa, che non sarà così. Ancora una volta il reality sui sentimenti vuole regalare al suo vasto pubblico il "dopo falò" con una puntata speciale che andrà in onda il prossimo 8 agosto nel prime time di Canale 5. Filippo Bisciglia ha dato appuntamento ai fan del programma ma senza svelare molto su quella che sarà la "trama" della ...

Sala Punta i piedi Ma avrà Villaggio e due palazzetti : ...rammarico - scrive Beppe Sala nella lettera indirizzata al presidente Giovanni Malagò - constato che nella scelta della candidatura per i Giochi Olimpici e Paralimpici 2026 le ragioni della politica ...

#BattitiLive – Prima Puntata del 02/08/2018 – Con Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci su Italia 1. : Italia 1 raccoglie il testimone musicale da Canale 5 e dal suo Wind Summer Festival e, per tutto il mese di agosto, trasmetterà Battiti Live, l’evento musicale più importante realizzato da Radionorba e Telenorba, le due emittenti locali più conosciute del Sud Italia. Ancora una volta, alla guida della manifestazione ci saranno Alan Palmieri, conduttore dal 2003, ed Elisabetta Gregoraci. Questa sera, alle 21:20, andrà in onda la Prima ...

Marsala - gli apPuntamenti del mese di agosto tra musica - teatro - cinema e sport : A queste si aggiunge una nuova iniziativa nelle Antiche Saline Genna di contrada Spagnola: 'A scurata, Cunti e Canti al calar del sole', con spettacoli teatrali e musicali. Anche nel centro storico, ...

Calciomercato Parma - caccia al centravanti da regalare a D’Aversa : sPunta anche un ex Milan : Il club emiliano ha messo gli occhi su Mattia Destro, attaccante di proprietà del Bologna con un passato in rossonero Mercato in fermento in casa Parma, il club emiliano continua la caccia ad una punta da regalare a D’Aversa con l’obiettivo di rinforzare una rosa che avrà come obiettivo quello della salvezza. Il -5 con cui partiranno i gialloblu non lascia dormire sonni tranquilli, così Faggiano si muove senza sosta per ...

International Champions Cup – Durante l’allenamento del Milan a Minneapolis sPunta… Cecilia Zandalasini [GALLERY] : Il Milan si allena a Minneapolis per la seconda sfida di International Champions Cup insieme ad un ospite speciale: allo US Bank Stadium c’è Cecilia Zandalasini La International Champions Cup ha riunito in diverse parti del mondo i migliori top team europei, regalando ai fan di altre nazioni la possibilità di vedere da vicino i propri idoli. Sono tantissimi anche i vip o gli atleti di altri sport che hanno fatto visita alle squadre ...

SPunta una foto sull’aereo di Renzi utilizzato dall’ex Premier : bufala o nuove polemiche? : Da alcune ore a questa parte sta circolando in Rete una nuova foto riguardante quello che è stato ribattezzato l'aereo di Renzi, che a quanto pare sarebbe stato utilizzato dall'ex Premier contrariamente a quanto vi abbiamo riportato nella giornata di ieri. Ecco perché in molti si stanno chiedendo se si tratti di una bufala o meno. In realtà l'immagine che trovate ad inizio articolo si riferisce ad un viaggio ben preciso del buon Matteo, vale a ...

Sfruttamento e agromafie : sPunta anche la caporala : CESENA. 'Abbiamo una quota di economia legale che fa profitto grazie al lavoro illegale'. Così ieri Roberto Iovino, della Flai Cgil nazionale, ha sintetizzato il fenomeno del caporalato. Lo ha fatto introducendo il quarto Rapporto ...

Eppy a Punta Ala con cinque Renault ZOE : Sarà a impatto zero, 100% elettrico e quindi anche silenzioso, il servizio di car sharing che Punta Ala sperimenterà quest’estate, dal 23 luglio al 9 settembre. Si chiama Eppy ed è il progetto con cui Elettra Investimenti è entrata nel settore della mobilità condivisa. La Società italiana leader nel settore della generazione di energia e […] L'articolo Eppy a Punta Ala con cinque Renault ZOE sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

Il car sharing elettrico Eppy a Punta Ala con Renault Zoe : Sara' a impatto zero, 100% elettrico e quindi anche silenzioso, il servizio di car sharing che Punta Ala sperimentera' quest'estate, a partire dal 23 luglio e fino al 9 settembre. Si chiama...

Cristiano Ronaldo mania - sPunta la Jeep “total CR7” : l’auto bianconera personalizzata dal tifoso calabrese [GALLERY] : Una Jeep firmata Cristiano Ronaldo, il campione della Juventus fa scatenare le CR7 mania: ecco l’auto personalizzata del tifoso calabrese A Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria, come in tutta Italia, è esplosa la mania per Cristiano Ronaldo. Dopo che la Juventus ha messo a segno il colpo del secolo infatti tanti sono stati i tifosi bianconeri che hanno voluto un gadget di CR7. Non solo maglie dedicate alla nuova stella ...

Balalaika - il giallo di Belen e Ilary assenti all'ultima Puntata : bomba-Mediaset - cosa non avevano ancora svelato : Le vacanze con la famiglia e l'impossibilità di cambiare il biglietto aereo. Sarebbe questo il motivo per cui Belen Rodriguez e Ilary Blasi non sarebbero potute essere presenti all'ultima puntata di ...