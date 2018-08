lasicilia

: RDT NEWS - Cultura & Spettacoli Al Mart Sarfatti e Djurberg Per l'autunno capolavori del '900 e arte contemporanea - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli Al Mart Sarfatti e Djurberg Per l'autunno capolavori del '900 e arte contemporanea -

(Di martedì 7 agosto 2018) ROVERETO , TRENTO, , 7 AGO - Sono in arrivo per l'autunno aldi Rovereto, in Trentino, un inedito progetto di ricerca su Margherita, promotrice dell'arte italiana tra le due guerre, e la ...