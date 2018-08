Aida Nizar | la vacanza a Ibiza è hot e il bikini lascia scoperto il seno…Ecco le FOTO

Aida Nizar - sen0 di fuori su Instagram : la foto : Aida Nizar, reduce dall'esperienza al Grande Fratello 15 e dalle chiacchiere nei salotti di Barbara d'Urso, sta trascorrendo le vacanze estive in un resort di lusso ad Ibiza. Tra una serata in discoteca e una nuotata in mare aperto, la spagnola non disdegna lunghe sessioni di siesta a bordo piscina, accuratamente documentate dai suoi amici sulle Storie di Instagram.Proprio nelle ultime scene caricate sul suo profilo Instagram, la Nizar è ...

Rita Dalla Chiesa - Aida Nizar all'attacco : 'Una razzista. Anche io ho perso malamente mio padre - e...' : Quanto a Rita, le voglio tutto il bene del mondo e prego perché non trovi mai una persona razzista come lei '. E ancora, aggiunge Aida Nizar: 'Anch'io, come Rita, ho perso malamente mio padre , ...

Aida Nizar contro Rita dalla Chiesa : "Spero non trovi una persona razzista come lei" : Aida Nizar si è scagliata contro Rita dalla Chiesa: l'ex inquilina della casa del Grande Fratello ha risposto alla conduttrice dopo che quest'ultima aveva esplicitamente detto di non vedere di buon ...

Aida Nizar accusa Rita Dalla Chiesa di razzismo : Aida Nizar, uscita dal Grande Fratello, non smette di far parlare di sé. La spagnola, criticata su più fronti, risponde a tono alle parole di Rita Dalla Chiesa e Giorgia Meloni. La figura di Aida Nizar è apparsa nella televisione italiana grazie a Barbara D’Urso che, dopo averla ospitata nel suo programma Pomeriggio Cinque, ha deciso di inserirla come concorrente a sorpresa nel suo Grande Fratello Nip. Il suo ingresso ha generato numerose ...

Aida Nizar/ Duro attacco a Rita Dalla Chiesa e Giorgia Meloni : "razzista e cacciatrice di..." : Aida Nizar spiega ai suoi fan la verità sul suo profilo Instagram scomparso nel nulla. Non si è trattato di una scelta volontaria ma dell'azione di un hacker...(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 15:49:00 GMT)

Aida Nizar : "Rita Dalla Chiesa razzista" E su Giorgia Meloni... : Aida Nizar, intervistata da Nuovo Tv, in edicola questa settimana, ha risposto per le rime a Rita Dalla Chiesa, piuttosto infastidita dal gesto dell'ex gieffina che, per combattere il caldo torrido romano, ha fatto un bagno, prima nella Fontana di Trevi e, poi, a Piazza Navona. Ecco le parole della spagnola indirizzate alla conduttrice Mediaset: La mia non è stata una mancanza di rispetto. Quanto a Rita, le voglio tutto il bene del mondo ...

Aida Nizar - rimosso il suo Instagram - colpa del tatuaggio? : Il profilo Instagram di Aida Nizar è stato rimosso, dopo un fatto riguardante un tatuaggio ed alcuni post. Scopriamo di più sul mistero di Aida sparita da Instagram. Da qualche ora, il profilo Instagram di Aida Nizar è stato rimosso, al suo posto infatti, appare la laconica frase: “Spiacenti, questa pagina non è disponibile“. Mentre il popolo del web si domanda se sia colpa di un hacker, ed il profilo della vulcanica spagnola sia ...

Aida NIZAR/ Profilo Instagram sparito - la spagnola svela : "Lo hanno hackerato!" : AIDA NIZAR conquista gli italiani: una fan si tatua la sua frase "adoro la mia vita", ma il web insorge e scoppia la polemica. La replica della signora.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 16:53:00 GMT)

Aida Nizar - rimosso il suo Instagram - colpa del tatuaggio? : Il profilo Instagram di Aida Nizar è stato rimosso, dopo un fatto riguardante un tatuaggio ed alcuni post. Scopriamo di più sul mistero di Aida sparita da Instagram. Da qualche ora, il profilo Instagram di Aida Nizar è stato rimosso, al suo posto infatti, appare la laconica frase: “Spiacenti, questa pagina non è disponibile“. Mentre il popolo del web si domanda se sia colpa di un hacker, ed il profilo della vulcanica spagnola sia ...

Aida Nizar : una ragazza si fa un tatuaggio dedicato a lei - che risponde. Ecco le foto. Cosa ne pensate?? : Stamani una ragazza ha mostrato sul web il tatuaggio che ha dedicato ad Aida Nizar: “Adoro la mia vita Aida”. Ovviamente la fan della spagnola è stata massacrata sul web, lei però si è difesa così: “Nei suoi occhi rivedo me, lei è una donna forte. Lei ama la sua vita, ama il prossimo e ogni volta che io sono riuscita a vederla mi ha trasmesso una voglia immensa di vivere. Le critiche ci fanno diventare più forti e il sorriso sempre in faccia ...

Aida Nizar/ Una fan si tatua la frase "adoro la mia vita" e il web insorge : Aida Nizar conquista gli italiani: una fan si tatua la sua frase "adoro la mia vita", ma il web insorge e scoppia la polemica. La replica della signora.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 08:22:00 GMT)

Aida Nizar - una fan le dedica un tatuaggio e il web insorge : Aida Nizar, una fan decide di dedicarle un tatuaggio: polemiche sul web Aida Nizar partecipando al Grande Fratello è riuscita davvero a entrare nel cuore di molti italiani. Tra questi c’è una fan che ha particolarmente apprezzato il percorso da lei portato avanti e i messaggi che in questi mesi ha voluto lanciare. Scendeno nel […] L'articolo Aida Nizar, una fan le dedica un tatuaggio e il web insorge proviene da Gossip e Tv.

Aida Nizar in topless su Instagram dopo un incidente in motorino : 'Sono viva' : Aida Nizar, ex concorrente del Grande Fratello, continua a far parlare di sé e ad accendere il dibattito tra i suoi fan con delle uscite al di sopra delle righe. dopo la divulgazione sul web di un video che la riprendeva mentre sbandava con un motorino [VIDEO] finendo contro un muretto, la showgirl spagnola ha voluto mostrare a tutti - a modo suo - che sta bene. Innanzitutto, Aida ha postato nuovamente il filmato dell'incidente, chiarendo che è ...

Aida Nizar - il video in topless dopo la caduta in motorino : «Sono viva e ho classe da vendere» : Aida Nizar torna a provocare i fan. dopo la caduta in motorino, l'ex gieffina posta su Instagram un video super hot in cui appare in topless. E in poche ore è boom di...