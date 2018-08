Agosto in città? Fatevi coccolare in urban spa

DAL 6 Agosto IN VENDITA BIGLIETTI BENEVENTO CITTA' SPETTACOLO : Si comunica, inoltre, che è attiva anche la VENDITA on-line sul sito www.i-ticket.it Per ulteriori informazioni sugli spettacoli, si invita a consultare l'opuscolo informativo riportato anche sul ...

Il premier Conte torna nel paese natale : FerrAgosto a Volturara Appula per la cittadinanza onoraria : Ci sarà tutto il paese ad attenderlo. E non è un modo di dire, perché a Volturara Appula, centro sull'Appennino dauno in provincia di Foggia, al confine tra Puglia e Molise, sono rimasti in 500. Il 15 ...

Il 6 Agosto fiaccolata per "Vicenza città della pace" : Donne e uomini in tutto il mondo si danno appuntamento per ricordare quanto è successo, ma anche per affermare che tutto ciò non deve accadere mai più. Nell'ultimo decennio la nostra città è stata ...

Estate a Messina : ecco tutti gli appuntamenti in programma in città ad Agosto : ... ecco l'Agosto messinese L'Amministrazione comunale ha ultimato il cartellone degli appuntamenti promossi per l'Agosto messinese 2018, che comprende momenti musicali, spettacoli teatrali ed ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città IMPERIA. VENERDÌ 3 Agosto 'LE CENE IN BORGO' ALLA MARINA DI PORTO MAURIZIO E LO SPETTACOLO ... : ... Parafarmacia Del Borgo Via Scarincio 106 Estetica Del Borgo Via Sant'Antonio 11 Rivamare Outlet Piazza MARINAi Borgo MARINA I locali del Borgo proporranno spettacoli live e animazione nelle ...

FerrAgosto 2018 : tutti gli eventi - dal mare alla città - : Il 15 agosto segna per molti il culmine dell'estate. Tra concerti, sagre e show, non mancheranno le opportunità per divertirsi. In spiaggia, in montagna e non solo

Glasgow città dello Sport ad Agosto – Dal nuoto al ciclismo : quante sfide Europee! Tutti gli appuntamenti sportivi del mese : Tante rassegne europee a Glasgow, la Serie A e i motori: Tutti gli appuntamenti Sportivi del mese di agosto E’ iniziato il mese più caldo dell’estate: ferie, bagni al mare, vacanze, ma anche tanto, tantissimo Sport, che non va mai in vacanza. Nel mese di agosto infatti saranno tantissimi gli appuntamenti che intratterranno Tutti gli appassionati del mondo Sportivo. Tante le rassegne europee, che si svolgeranno a Glasgow nei ...

Allerta Caldo - ondate di calore : ecco le città con il “bollino rosso” domani 2 Agosto [ELENCO] : Le città italiane sono strette nella morsa del Caldo: l’ultimo bollettino del Ministero della Salute segnala per domani, 2 Agosto 2018 il “bollino rosso” per le alte temperature in numerosi Comuni. L’emergenza Caldo domani riguarderà in particolare: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Di seguito ...

Bari. Qualificazioni FIBA Europe Cup 3x3 U18. La presentazione al Palazzo di Città. In campo il 3 e il 4 Agosto : I Giochi Olimpici? Siamo Campioni del Mondo, è vero, ma la qualificazione non è affatto scontata perché le altre nazionali sono veramente agguerrite." "Già in occasione delle Finali nazionali di ...

Allerta Caldo : giovedì 2 Agosto il picco - “bollino rosso” in 18 città [ELENCO] : Sarà raggiunto probabilmente giovedì 2 Agosto il picco dell’ondata di calore che sta avvolgendo l’Italia, e che sta portando le colonnine di mercurio a sfiorare i 40°C. Il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute segnala per giovedì il “bollino rosso” (“rischio elevato” per la Salute della popolazione) in ben 18 città: si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, ...

Fano - la Città dei Bambini - ad Agosto si trasforma nel Paese dei Balocchi per rivivere la favola di Pinocchio : Fano, terza Città delle Marche per numero di abitanti, dopo aver vestito i panni di quella che fu la Fanum Fortunae con la grande rievocazione storica di luglio, ad agosto è pronta a trasformarsi nel Paese dei Balocchi, l’incantato mondo descritto da Carlo Collodi con protagonista il bambino/burattino Pinocchio. La Città marchigiana, che da oltre 30 anni si fa portavoce delle esigenze dei baby cittadini tanto da avere al proprio interno un ...

Cinecittà World - un Agosto pazzesco tra show - attrazioni e tanto divertimento : A Cinecittà World è tempo di Cinevacanza. Ad agosto, oltre a 30 attrazioni, 8 show al giorno, 6 aree a tema, alla Cinepiscina, alla spiaggia e agli ombrelloni, arriva anche un fitto cartellone di ...

Giovanni Malagò : “Olimpiadi Invernali 2026 : il 1° Agosto sceglieremo la città da candidare”. Milano - Torino e Cortina : inizia la volata : Mercoledì 1° agosto conosceremo quale città italiana verrà candidata per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha rotto gli indugi e ha dichiarato che settimana prossima verrà operata la scelta definitiva: Milano, Torino e Cortina d’Ampezzo sono le tre località in corsa e spetterà al massimo organo sportivo italiano decidere chi proporre ufficialmente al CIO. Il capoluogo meneghino ...

Castellammare - Estate in città : 18mila euro per gli eventi. A FerrAgosto spettacolo pirotecnico in villa comunale : La manifestazione sarà caratterizzata dall'esibizione di imperdibili spettacoli di artisti italiani, anteprime, eventi, spettacoli di strada, maghi, giocolieri, mimi, musicisti, animatori, ...