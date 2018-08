Agli Europei è il giorno di Filippo Tortu

Filippo Tortu - la 'Freccia' che dopo 39 anni ha archiviato Mennea e sogna l'oro Agli Europei : E poi la carriera futura tutta da costruire con gli studi in Economia e Management alla Luiss di Roma . La carriera Ai campionati italiani cadetti, nel 2013, Filippo Tortu arriva primo negli 80 metri ...

Filippo Tortu - la 'Freccia' che dopo 39 anni ha archiviato Mennea e sogna l’oro Agli Europei : Oggi, ai campionati Europei di atletica di Berlino, si decide la stagione di Filippo Tortu. Sembra strano scrivere questa frase dopo i grandi risultati degli ultimi mesi. Ma è lo stesso velocista ventenne di origine sarda, ma lombardo di nascita, ad ammettere che mancare la finale sarebbe una grande delusione. “Sono concentrato, carico e con tanta voglia di correre. Gli avversari non mancano, i 100 metri schierano grossi nomi e ...

LIVE Tuffi - Europei 2018 in DIRETTA : Batki-Pellacani vogliono il podio dalla piattaforma. Tocci e MarsAglia in finale nel metro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei 2018 di Tuffi. E’ il giorno di Giovanni Tocci, che punta alla medaglia nel metro maschile. Dopo il bronzo iridato nella passata stagione, il cosentino è tra i grandi favoriti per salire anche sul gradino più alto del podio. Si comincia dalle 10.30 con i preliminari e ci sarà anche Lorenzo Marsaglia, che va a caccia della qualificazione alla finale (ore ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Europei 2018 in DIRETTA : doppia medAglia azzurra - Linda Cerruti per completare l’opera! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato in corso di svolgimento al Scotstoun Sports Campus di Glasgow. Si chiude oggi il programma della disciplina, ed accadrà con non meno di tre finali: si comincia alle 10, col programma libero del duo, che vede in gara Linda Cerruti e Costanza Ferro; si prosegue poi alle 11:11 con la gara del programma libero del duo misto, in cui sono iscritte ...

Tuffi - Europei 2018 : Giovanni Tocci e Lorenzo MarsAglia in finale dal metro : Missione compiuta per Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia. Agli Europei di Tuffi i due azzurri si sono qualificati per la finale dal metro (ore 15.40), rispettivamente con il quarto e il quinto punteggio di qualificazione. Una buona prestazione per Tocci e Marsaglia, che punteranno questo pomeriggio alle medaglie. Una qualifica che è stata vinta dal padrone di casa Jack Laugher, che ha dominato la gara e ha chiuso con il punteggio totale di ...

Europei : due medAglie nel sincronizzato : 12.30 Ancora due medaglie per l'Italia agli Europei di nuoto sincronizzato a Glasgow. Ora il bottino sale a otto (3 argenti e 5 bronzi), grazie al secondo posto di Manila Flamini e Giorgio Minisini nel Mixed libero con 90,7333 punti (oro alla Russia e bronzo alla Spagna) e il terzo di Linda Cerruti e Costanza Ferro nel Duo libero con 92,1333 punti, dietro alla Russia e all'Ucraina. Nel pomeriggio Linda Cerruti punterà a incrementare il bottino ...

Europei di nuoto sincronizzato - piovono medAglie azzurre : ROMA - Settima medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto sincronizzato in corso di svolgimento a Glasgow. Linda Cerruti e Costanza Ferro hanno vinto la medaglia di bronzo nel duo libero totalizzando ...

Europei Nuoto Sincronizzato 2018 – Ancora una medAglia per l’Italia : Cerruti-Ferro di bronzo a Glasgow : Cerruti e Ferro di bronzo nel duo libero agli Europei di Nuoto Sincronizzato 2018 di Glasgow Arriva la settima medaglia per l’Italia agli Europei di Nuoto Sincronizzato in corso a Glasgow. Linda Cerruti e Costanza Ferro hanno vinto la medaglia di bronzo nel duo libero con 92,1333 punti. L’oro è andato alla Russia con 96,7000, argento all’Ucraina (93,4000). (Spr/AdnKronos) L'articolo Europei Nuoto Sincronizzato 2018 ...

MedAgliere Europei atletica 2018 : la classifica aggiornata in tempo reale : Gli Europei 2018 di atletica leggera si disputano a Berlino (Germania) dal 6 al 12 agosto. La rassegna continentale, quest’anno inserita all’interno della cornice degli European Championships, prevede l’assegnazione di 48 titoli equamente distribuiti tra uomini e donne. Di seguito il Medagliere dettagliato degli Europei 2018 di atletica leggera. Medagliere Europei atletica 2018: Foto: CP DC Press / ...

Golf - Europei 2018 : Lorenzo GAgli e Guido Migliozzi a caccia del podio contro i britannici - chance anche per Laporta e Tadini : L’Italia si gioca due carte da podio nel Golf agli European Team Championships 2018. Da mercoledì 8 a domenica 12 agosto, ben 16 coppie si daranno battaglia sul percorso par 72 del Gleneagles PGA Centenary Course di Glasgow (Scozia) all’interno di un format che promette spettacolo ed emozioni. Le coppie, infatti, saranno suddivise in 4 gruppi composti ciascuno da 4 componenti e soltanto la prima classificata di ogni girone avrà ...

Atletica - Europei 2018 : le finali di oggi (7 agosto). BattAglie sui 100m con Schippers e Hughes - Tortu ci prova. Fajdek e Storl per dominare - c’è la marcia : Ricca giornata agli Europei 2018 di Atletica leggera: oggi martedì 7 agosto si assegnano ben sette titoli. Si parte al mattino con le 50 km di marcia, poi in serata lo show dei 100 metri di entrambi i sessi affiancati da due concorsi di lanci e dalla gara più lunga in pista. Analizziamo nel dettaglio le finali previste oggi all’Olympia Stadium di Berlino. 50 KM DI marcia (MASCHILE) – Clicca qui per la presentazione dettagliata ...

Nuoto - Europei 2018 : programma - orari e tv di martedì 7 agosto. Tutte le gare e le medAglie : Quinta giornata di gare agli Europei 2018 di Nuoto a Glasgow. L’Italia vorrà essere ancora una volta protagonista e nelle finali in programma oggi c’è grande attesa per Simona Quadarella che, dopo aver trionfato negli 800 stile libero, punta al bis nei 1500 stile libero, avendo messo in mostra un’ottima condizione. Fari puntati per il ritorno in vasca di Gregorio Paltrinieri, reduce dal bronzo iridato dei 1500 sl, non essendo ...

Ciclismo - medAglia di bronzo per la Paternoster Agli Europei : TORINO - Letizia Paternoster ha conquistato la medaglia di bronzo nell'Omnium ai campionati Europei di Ciclismo su pista in corso al Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow. L'oro è andato all'olandese ...