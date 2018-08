Aggressione razzista a Lercara Friddi | un arresto

blogo

(Di martedì 7 agosto 2018) Un(Palermo) per l’a Davide Mangiapane, 23enne ballerino di origini africane nato nel capoluogo siciliano che il 22 luglio scorso è stato picchiato fino a svenire davanti a un pub dopo una lite per futili motivi. I carabinieri hanno arrestato nella notte Giuseppe Cascino, 29 anni: secondo chi indaga sarebbe stato lui ad aggredire Davide, in concorso con una seconda persona, pare un minorenne. A Cascino è stato concesso il beneficio degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Il 29enne è indagato per lesioni personali con finalità di odio etnico e razziale. Secondo quanto ricostruito anche grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza davanti al pub, il giovane ballerino è stato preso a calci e pugni pure mentre era a terra, un vero accanimento da parte dell’aggressore. Davide, residente a San Giovanni Gemini (Agrigento), è ...