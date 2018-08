Aeroporto Francoforte | evacuato il terminal 1

Un uomo elude i controlli : la polizia chiude in parte l'Aeroporto di Francoforte : Paura terrorismo a Francoforte , dove l'aeroporto è stato parzialmente evacuato per sicurezza dopo che un uomo ha superato i controlli. 'Almeno una persona non autorizzata' è infatti entrata in un'...

È stata evacuata parte dell’Aeroporto di Francoforte per una violazione della sicurezza : Alcune parti del terminal 1 dell’aeroporto di Francoforte, in Germania, sono state evacuate perché almeno una persona non autorizzata è arrivata alla zona degli imbarchi senza passare per i controlli di sicurezza, ha spiegato la polizia federale tedesca. Nella parte interessata The post È stata evacuata parte dell’aeroporto di Francoforte per una violazione della sicurezza appeared first on Il Post.

