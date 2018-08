“Abbiamo paura” Scomparsa da una settimana | il terribile sospetto della mamma di Manuela

caffeinamagazine

(Di martedì 7 agosto 2018) È giallo sulladiBailo, una 35enne bresciana, sparita da una. L’ultimo ad averla sentita, anche se solo per sms, è stato l’ex fidanzato con il quale conviveva nonostante la loro relazione fosse finita da due anni. «Sono dalla mia amica Francy», aveva scritto lunedì sera la ragazza. Ma l’amica in questione nega di averla incontrata. «Non mi ha scritto e non l’ho vista. L’ultima volta ci siamo incontrate giovedì 26 luglio».Ed è qui che la vicenda si complica ancora. «Siamo convinti che i messaggi inviati alla famiglia e agli amici da sabato a lunedì non siano stati scritti da», ha detto la sorella di. L’ultimo messaggio era stato inviato, appunto, lunedì sera con la giovane che all’ex fidanzato, e ancora convivente, dice che si trova con un’amica. La stessa amica che però ha negato di averla mai ...