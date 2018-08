A Tokyo 2020 la sicurezza affidata al riconoscimento facciale

Tennis Tavolo : Matteo Parenzan - il campione italiano più giovane della storia ora punta a Tokyo 2020 : È consapevole dei suoi problemi, ma anche di avere la possibilità di fare qualcosa di significativo nello sport. I due titoli italiani, i successi ottenuti in campionato contro i normodotati e alcune ...

European Championships 2018 : medaglie dal profumo di Tokyo 2020. Gerarchie inscalfibili nel nuoto sincronizzato : Va in archivio una giornata tutto sommato positiva per l’Italia agli European Championships. A Glasgow il Bel Paese ha messo in cassaforte ben sei medaglie: nessuno ha fatto meglio. In molti casi, inoltre, i podi sono arrivati grazie ad atleti giovani e con margini di miglioramento notevoli. Spicca su tutti il trionfo dell’inseguimento a squadre maschile di ciclismo su pista. Un gruppo ai vertici ormai da due stagioni, trainato da un ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : domani si comincia. Salvoldi e Villa : “Si punta verso Tokyo 2020” : Tutto pronto per l’inizio degli attesissimi European Championships 2018, con Glasgow, capitale della Scozia, che sarà davvero la città più in vista a livello sportivo del Vecchio Continente. Si parte con il Ciclismo su pista, che domani scatterà al Sir Chris Hoy Velodrome, con le qualifiche dell’inseguimento a squadre sia al maschile che al femminile. L’Italia punta in grande: le due nazionali sono argento (uomini) ed oro ...

Nuoto - Europei 2018 - Ilaria Cusinato : “Ho lavorato bene - sono serena. L’obiettivo è Tokyo 2020” : Agli Europei di Nuoto di Glasgow una delle attese protagoniste sarà Ilaria Cusinato. La 18enne veneta è una delle atlete più promettenti del movimento azzurro e dopo aver strabiliato al Sette Colli, è pronta a ripetersi anche nella rassegna continentale, dove partirà tra le favorite nei 400 misti, con il sogno di riportare l’Italia sul gradino più alto del podio dieci anni dopo Alessia Filippi. In un’intervista rilasciata al Corriere dello ...

Atletica - Olimpiadi Tokyo 2020 : svelati i criteri di qualificazione. Debutta il ranking - rivoluzione in arrivo! : La IAAF ha svelato in parte il percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda l’Atletica leggera. A due anni dalla rassegna a cinque cerchi, la Federazione Internazionale, riunitasi a Buenos Aires, ha svelato come funzionerà il sistema di qualificazione per i Giochi in programma nella capitale giapponese. PERIODO DI QUALIFICAZIONE: Il periodo per staccare il pass va dal 1° luglio 2019 al 29 giugno 2020 ...

Softball - Mondiali 2018 : USA favoriti nell’edizione che porterà la nazione vincitrice a Tokyo 2020 : Da Chiba a Tokyo il passo è breve: tra la città del secondo maggior porto mercantile del mondo e la capitale del Giappone ci sono soltanto una cinquantina di chilometri, che passano quasi tutti vicino alle acque della Baia di Tokyo. Il passo, però, è anche lungo per il Softball internazionale: con i Mondiali 2018, la squadra che vincerà a Chiba si guadagnerà un biglietto di sola andata per le Olimpiadi di Tokyo 2020, che vedranno il ritorno ...

Nuoto - Gabriele Detti : “Sto bene e voglio recuperare per essere pronto ai Mondiali 2019 ed a Tokyo 2020” : Farà tanta fatica Gabriele Detti ad assistere a questi Europei 2018 di Nuoto a Glasgow (Gran Bretagna) da spettatore ma viste le problematiche alla spalla si è deciso di non forzare un recupero last minute e dunque il campione del mondo degli 800 stile libero, nonché bronzo olimpico dei 400 e dei 1500 stile libero a Rio 2016, starà a guardare. Un Detti però motivato a tornare nel più breve tempo possibile e a ripartire per il biennio prossimo, ...

Boxe - Vincenzo Mangiacapre verso il primo incontro tra i pro. Non svanisce il sogno Tokyo 2020 : Mancano 10 giorni all’esordio da professionista di Vincenzo Mangiacapre: il pugile nativo di Marcianise ha scelto Ascea Marina, in provincia di Salerno, quale location della sua prima volta. Il 10 agosto infatti Mangiacapre, medaglia di bronzo a Londra 2012, se la vedrà, nella categoria superwelter, con Giuseppe Rauseo. L’incontro, in programma a partire dalle ore 20.30, sarà preceduto da una conferenza stampa che vedrà la presenza ...

Softball - Mondiali 2018 – Parla il ct Obletter : “L’Italia darà filo da torcere a tutti. Puntiamo alla seconda fase e a Tokyo 2020” : ESCLUSIVA OA SPORT – A margine della doppia amichevole dell’Italia contro la Nuova Zelanda, abbiamo raggiunto Enrico Obletter, manager della Nazionale di Softball che giovedì 2 agosto aprirà i Mondiali di Chiba affrontando il Giappone padrone di casa. Il coach azzurro ha raccontato le sue impressioni sullo stato di forma delle ragazze e sugli obiettivi, ambiziosi, di questo gruppo, che a dispetto della giovane età si presenta alla ...

Pallanuoto - Europei 2018 : un Settebello incostante - c’è il potenziale per arrivare a Tokyo 2020 al top : “A me dispiace perché abbiamo dimostrato che ci manca ancora qualcosa per arrivare al top soprattutto per quanto riguarda la tenuta mentale, che è quello che Campagna ci chiede. La qualità c’è, ma dobbiamo ancora amalgamarci bene. La sconfitta ci farà bene per crescere in futuro” capitan Pietro Figlioli è uno che non ha peli sulla lingua, si è sempre espresso chiaramente dicendo come stanno le cose e lo ha fatto, prendendosi la ...

Scherma - l’Italia in vista di Tokyo 2020. Fioretto certezza assoluta - Luca Curatoli pronto ad esplodere : I Mondiali di Scherma a Wuxi si sono chiusi con un’Italia ancora in vetta al medagliere e con tanti spunti positivi per il futuro azzurro. Dal prossimo anno comincerà infatti il periodo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, che dalla prima gara della nuova stagione diventa il grande obiettivo per ogni schermidore. Guardando verso i Giochi sicuramente il Fioretto azzurro si presenterà con tante ambizioni e con molte possibilità di ...

Scherma - l’Italia in vista di Tokyo 2020. Fioretto certezza assoluta - Luca Curattoli pronto ad esplodere : I Mondiali di Scherma a Wuxi si sono chiusi con un’Italia ancora in vetta al medagliere e con tanti spunti positivi per il futuro azzurro. Dal prossimo anno comincerà infatti il periodo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, che dalla prima gara della nuova stagione diventa il grande obiettivo per ogni schermidore. Guardando verso i Giochi sicuramente il Fioretto azzurro si presenterà con tante ambizioni e con molte possibilità di ...

Scherma : l’Italia in vista di Tokyo 2020. Il fioretto certezza assoluta ed un Luca Curattoli pronto ad esplodere definitivamente : I Mondiali di Scherma a Wuxi si sono chiusi con un’Italia ancora in vetta al medagliere e con tanti spunti positivi per il futuro azzurro. Dal prossimo anno comincerà infatti il periodo di qualificazione a Toko 2020, che dalla prima gara della nuova stagione diventa il grande obiettivo per ogni schermidore. Guardando a Tokyo 2020 sicuramente il fioretto azzurro si presenterà con tante ambizioni e con molte possibilità di medaglia. Alessio ...

Beach volley - Viktoria Orsi Toth : “Ho pensato a lungo di mollare tutto - ora sono cambiata. L’obbiettivo è Tokyo 2020” : Dopo due anni di stop per doping, Viktoria Orsi Toth è tornata in azione questa settimana nel World Tour di Beach volley ad Agadir. L’azzurra era stata fermata per la positività al Clostebol Metabolita al seguito di un controllo fuori competizione poco prima delle Olimpiadi di Rio 2016. Orsi Toth ha sempre negato con forza le accuse, ma ora è il momento di lasciarsi alle spalle questa vicenda e ripartire con Marta Menegatti, per riformare una ...