A Parma alla Cena dei Mille con Carlo Cracco che prepara il dessert

Parmalat lancia un altro allarme profitti per il 2018 : Le acquisizioni in America latina costringono la Parmalat a trazione francese a lanciare un nuovo allarme profitti. 'Gli inattesi e recenti rialzi del costo della materia prima e le forti tensioni in ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Parma e Sampdoria ‘ballano sulle punte’ - innesti di Torino e Genoa : 1/5 LaPresse/Tano Pecoraro ...

Parma - D'Aversa show sul mercato : messaggi chiari alla società ed a... Cassano! : Parma, mister D'Aversa pronto per la nuova stagione, il tecnico però avrebbe bisogno di innesti di spessore per essere competitivo Il Parma ha bisogno ancora di qualche acquisto per affrontare al ...

Parma - D’Aversa show sul mercato : messaggi chiari alla società ed a… Cassano! : Parma, mister D’Aversa pronto per la nuova stagione, il tecnico però avrebbe bisogno di innesti di spessore per essere competitivo Il Parma ha bisogno ancora di qualche acquisto per affrontare al meglio il campionato di Serie A, tenendo conto anche della possibile penalizzazione in classifica. Sull’argomento mercato, si è soffermato anche mister D’Aversa, il quale dopo l’amichevole di ieri ha analizzato alcune ...

Roma - calendario Serie A 2019/ Chiusura col Parma come nell'anno dello Scudetto. Derby alla 7a - Juve a Natale : Roma, calendario Serie A 2018: i giallorossi attendono di scoprire il loro percorso in campionato e soprattutto con chi dovranno giocare nella prima giornata del prossimo 19 agosto(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 20:31:00 GMT)

Caso Parma - risolto il “giallo” del ricorso dopo la sentenza : la società si appella alla Corte Federale : Parma alle prese con la sentenza comminata dal Tribunale Federale nazionale in vista della prossima stagione in Serie A Il Tribunale Federale nazionale si è espresso in merito al Caso Parma relativo allo scambio di sms tra l’attaccante Emanuele Calaiò ed i suoi colleghi dello Spezia. Il polverone sollevato a seguito di tali messaggi ha portato ad una penalizzazione per il Parma di 5 punti da scontare nel prossimo campionato di Serie A, 2 ...

Il Parma rischia la A : chiesti dalla procura Figc 2 punti di penalità : Prima il Parma poi sarà il turno del Chievo . Due punti di penalizzazione al Parma, da scontare per il campionato passato e con l'effetto dunque di annullare la promozione in serie A: è la richiesta ...

Parma - spara alla moglie e poi si butta dal balcone : entrambi in ospedale : Ha sparato alla moglie e si è buttato dal balcone di una villa poco distante. Lo racconta la stampa locale. Ieri mattina a strada Argini Enza a Parma un 66enne che gestisce un'azienda agricola, ...

Parma - spara alla moglie e poi si butta dal balcone : entrambi in ospedale : Ha sparato alla moglie e si è buttato dal balcone di una villa poco distante. Lo racconta la stampa locale. Ieri mattina a strada Argini Enza a Parma un 66enne che gestisce un'azienda agricola, ...

Parma - fugge dalla famiglia che le vieta il fidanzamento : padre arrestato per maltrattamenti : L'uomo, di origine indiana, non accettava che la figlia frequentasse un ragazzo italiano. Denunciati dai carabinieri la mamma e il fratello

Zamparini sul deferimento del Parma : 'Felice che si indaghi. Stiamo alla finestra' : ... 'La campagna cessioni sta andando bene , in questo momento Foschi sta mettendo a punto la sua politica, acquistando giocatori e vendendone altri'.

AL DSEVOD ALLA GIORNATA CONCLUSIVA DEL Parma SUMMER CAMP AL TARDINI - GUEST STAR IL FUTBOL CAMP 14 DI SALSOMAGGIORE " LA VIDEO CRONACA E LE INTERVISTE : Leggi tutto L'articolo AL DSEVOD ALLA GIORNATA CONCLUSIVA DEL PARMA SUMMER CAMP AL TARDINI, GUEST STAR IL FUTBOL CAMP 14 DI SALSOMAGGIORE " LA VIDEO CRONACA E LE INTERVISTE sembra essere il primo su ...

Alla scoperta delle creature più o meno reali nascoste nei Castelli - nelle chiese e nei musei di Parma - Piacenza e Reggio Emilia : Una visita tra gli ideali sentieri di Destinazione Turistica Emilia può essere anche immaginata come un safari Alla ricerca degli animali fantastici nascosti in un’eterogenea giungla d’arte e storia, che prende forma tra le pietre dei manieri, le tele dei pittori e il marmo delle chiese. In particolare, il circuito dei Castelli del Ducato offre un’autentica carrellata su una Storia in chiave fantasy, popolata da draghi e grifoni alati, cavalli ...

Caso Parma - ecco perchè è già un danno enorme per il club ducale : dalla festa promozione all’incubo retrocessione : Caso Parma, è bufera per il campionato di Serie A, il club ducale dopo la grande promozione nel massimo torneo italiano adesso rischia seriamente di dover ripartire dalla Serie B. Nel mirino sono finiti i messaggi inviati da Calaiò agli avversari alla vigilia dell’ultima partita contro lo Spezia, ecco il contenuto dei tre sms: “ehi Pippein, non rompere il cazzein venerdì, mi raccomando amico mio”, “dillo anche a Claudien (Terzi), soprattutto con ...