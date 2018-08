A ogni cappello da spiaggia la sua acconciatura

vanityfair

: RT @Zione_H: Per fortuna ogni cliente che entra mi ricorda che fa caldo, se no indosserei sciarpa e cappello di lana - ImDisagiato : RT @Zione_H: Per fortuna ogni cliente che entra mi ricorda che fa caldo, se no indosserei sciarpa e cappello di lana - clara_bat96 : @fedefederossi @RDS_official ora che hai dei capelli decenti puoi anche toglierlo il cappello ogni tanto ?? - EraldoFR : La massoneria moderna è un distillato ad alta gradazione di ogni genere di esperienza conoscitiva, da quella religi… -

(Di martedì 7 agosto 2018) Come adattare i capelli a un modello più easy perfetto per l’estate? Indispensabili alleati: un olio leggero idratante, un pettine e un elastico morbido che non strappa i capelli. A questo punto vi servono solo delle idee facili da realizzare. Senza arrivare aldi paglia extra size dal mood esotico di Bella Hadid che le copre tutto il corpo meglio di una protezione solare (nella gallery), si possono studiare acconciature semplici on-the-go per non ritrovarsi con le radici tutte piatte e schiacciate, grovigli, effetto frizz e testa a campana. L’abbinamento perfetto deve essere in linea non solo con la forma delma anche con lo stile degli accessori che si indossano. CON IL FEDORA Sì alle treccine laterali o a una treccia che scende sulla schiena. Oppure chioma wavy con beach waves che cadono intorno al viso, se non soffrite troppo il caldo. Senza mai ...