A Chiavari | in provincia di Genova | una gelateria espone un cartello contro i no-vax

(Di martedì 7 agosto 2018) "Su Facebook ho 200 amici, i clienti della miasono molti di più e allora ho deciso che raggiungevo più persone se appendevo un post nella mia vetrina": Matteo Spinola ha scritto una lettera ai "Free vax-no vax" e l'ha appesa sul vetro della sua Cremeria Spinola, a. "Free vax-no vax, siete un pericolo per la comunità in cui vivete", scrive rivolgendosi a chi non fa vaccinare i figli dopo l'emendamento inserito nel decreto Milleproroghe che fa slittare l'obbligo dei vaccini per i bimbi che frequentano nidi e materne. "Non siete i benvenuti nella mia".La sua iniziativa, sulla sua bacheca Facebook fioccano insulti e accuse. "I vostri incolpevoli figli dovrebbero essere tenuti fuori dalle scuole dove, oltre alla propria, metteranno a rischio la vita di quasi 10.000 bambini immunodepressi che per questo non hanno potuto vaccinarsi - scrive ...